【回鄉證】陳國基：延長有效期安排史無前例　議員提醒回內地換證預留7個工作日

▲ 政務司司長陳國基。（資料圖片）

國家出入境管理局今日宣布，下月8日起，延長部分港澳居民來往內地通行證、即回鄉證的有效期，至今年12月31日。各界對措施均表歡迎。

在京訪問的政務司司長陳國基形容，相關做法史無前例，呼籲證件過期的市民，利用未來幾個月時間，盡快在香港或到內地指定地點續期。

立法會A4聯盟成員梁文廣透露，國家出入境管理局亦會聯同其他相關部門，同步調整酒店入住、交通出行等需要使用回鄉證的服務，最大程度方便港人在內地工作生活。梁提醒，回鄉證過期的市民前往內地換證時，最好預留7日領證時間，查詢好當地換證部門的安排，以免影響行程。

聯盟另一成員林素蔚則建議辦證中心在網上設置專屬預約通道，為方便長者、新生兒和學童，並提供少量即日籌，方便不懂得使用網上預約系統的市民即場辦證。A4又促盡快取消俗稱「黑碼」的出入境電子健康申報。

▲ 立法會A4聯盟。

民建聯：和夏寶龍會面時已提及港人需要

民建聯稱，曾就回鄉證續期難向特首李家超、全國人大常委會、港澳辦、中聯辦、出入境管理局等相關部門領導反映情況，近日與港澳辦主任夏寶龍會面時，亦提及港人的實際需要。

▲ 民建聯回應內地放寬回鄉證有效期。（民建聯供圖）

對於國家出入境管理局延長回鄉證有效期，民建聯認為可即時全面解決港人預約更換回鄉證週期長的問題，讓港人能如期往返內地進行各項活動，而學校亦能順利安排公社科考察團，感謝中央和各部門領導及中旅等機構對事件的高度重視和協助，亦感謝港府和內地部門進行及時有效的溝通。

▲ 工聯會立法會議員黃國。（資料圖片）

黃國倡電子化提升換證效率

工聯會理事長、立法會議員黃國認為延長有效期安排，有助紓緩回鄉證大排長龍的問題，不過，他建議相關部門增加人手及延長辦公時間加快處理換領需求，未來亦應考慮電子化，提升換證效率。另外，黃國指出，現時回鄉證與內地居民身份證的格式有分別，建議當局將這兩類證件格式標準化，方便持回鄉證的港人在內地辦理事務。

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責任編輯：林曉君