【高官訪京】陳國基：夏寶龍關心本港各方面　楊何蓓茵：下半年復辦國家事務研習課程

▲ 早前夏寶龍來港，陳國基負責到機場接送。（資料圖片）

首次以政務司司長身份訪京的陳國基，下午在北京總結今次訪京行程，他此行共到訪了9個中央機構及部委，包括到港澳辦與辦主任夏寶龍會面，陳形容訪問成果豐碩，包括更好推動香港融入國家發展大局。

陳國基透露，今早拜會夏寶龍，對方再次對港府依法施政充分肯定及支持，形容夏寶龍非常關心本港各方面，而港府亦承諾，一定全面準確及堅定不移，貫徹一國兩制方針、依法施政、發展經濟及改善民生。

另外，陳國基訪京亦與國家人力資源和社會保障部部長王曉萍會面，介紹香港在招攬各地人才情況。陳國基透露，各項搶人才新措施反應熱烈，截至4月18日收到超過6萬份申請，已批准了3萬3千份，有信心達到一年吸納3萬5千名人才的目標。其中，高端人才通行證計劃收到2萬4千份申請， 至今批出超過1萬5千份。

楊何蓓茵：國家高度重視特區公務員 夏寄語續支持特首施政

公務員事務局局長楊何蓓茵下午亦在京總結訪京行程，她日前亦曾與夏寶龍會面，楊何蓓茵認為，夏寶龍接見，充分顯示國家高度重視特區公務員，期間曾勉勵公務員繼續全力支持行政長官施政。楊何蓓茵承諾會竭盡全力帶領公務員隊伍落實政策，局方亦會優化公務員管理，加強培訓，落實愛國者治港原則。

楊何蓓茵又指，公務員學院需要有強而有力的根基，才可履行加重的使命，當局計劃調整學院的組織架構，包括成立公共領導培訓中心、專業發展培訓中心、研究及發展中心和機構事務部，各由一名首長級人員擔任主管。另外，學院亦會增設一個副院長的職位。

此外，今年下半年會復辦國家事務研習課程，讓中高級公務員到內地參加培訓，加深公務員對國家政策和發展的認識，配合特區政府積極融入國家發展大局。另外，公務員學院將與北京大學的港澳研究院合作，為首長級公務員舉辦「深入認識一國兩制和當代中國」的課程。特區政府也會與大灣區其他城市展開交流計劃，初步目標是將交流期，由過往4個星期，延長至3個月。

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責任編輯：林曉君