【殺校潮】傳多間津小9月跌入殺校網　朱國強稱部分學校為下調開班線願削資源

▲ 黃大仙獻主會溥仁小學證實跌入殺校網，9月新學年未獲准開辦小一。（梁偉榮攝）

教育界流傳9月有約5間津貼小學跌入殺校網，創校58年的黃大仙獻主會溥仁小學證實「獲派0班」，校方已申請特別視學，並爭取與教育局局長蔡若蓮對話，因距離「開班線」只欠1人，不希望局方以「1名學生決定生死」；另傳有中西區小學亦跌入殺校網，教育局稱會在考慮相關意見後確定不獲資助開辦小一學校數目。有立法會議員指教育局是「慢性殺校」，料殺校潮會持續，促請教育局改變思維，並建議按區下調開班線，透過「適當減少資源」保住學校。

受移民潮及出生率下降影響，殺校潮湧現，教育界立法會議員朱國強指，外界流傳在9月新學年有約5間津小未獲准開辦小一。除了早前公布「獲派0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學，黃大仙獻主會溥仁小學昨日（25日）向家長發通告，證實未獲教育局批准開設小一，已向教育局申請特別視學，冀獲准續辦小一，否則3年後有機會全面停辦；另有傳中西區有小學亦跌入殺校網，本報致電校方查詢未獲回覆。

教育局過去一直宣稱以「軟着陸」為目標應對學生人口「結構性下降」，隨着近日證實接獲「殺校令」學校數目增加，朱國強形容「軟着陸」已等於「慢性殺校」，估計明年會有更多學校被殺校。

他強調，學生及家長一定是最受影響，既然局方預視到人口下降、有機會殺校，應有盡早跟學界商討，又指其他受歡迎學校減收1人並無問題，但局方按行政措施，向未達開班線的學校「郁手」。他舉例北區許多小學維持20人一班，低於基數25人，區內不少校長均贊成在「適當減少資源」下調開線，盼局方接納建議，「教育局責任是發展香港教育，是要造就學校，不是『做低學校』、拆毀學校根基，教育局要改變思維，唔應該墨守成規。」

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記者：馮琪雅