海關開抖音官方帳號　關長何珮珊拍片吸逾10萬個讚

▲ 香港海關抖音的首條片，就由海關關長何珮珊親身上陣。(海關抖音短片截圖)

繼開設 YouTube 頻道、Facebook 專頁及 Instagram 帳戶後，香港海關今日就「再下一城」，宣布開設抖音官方帳號，表明期望以快捷、直接方式在更多網上平台與香港及內地民眾分享，同時讓有意訪港的內地旅客掌握更多有用的海關資訊。

香港海關抖音的首條片，就由海關關長何珮珊親身上陣，就五一黃金周，用普通話歡迎遊客來港，用上簡體字幕，介紹「精明消費者錦囊」，教遊客小心海味店「斤變兩」的不良營商手法， 教大家做個精明消費者。

何珮珊抖音短片 6小時吸10.7萬個讚

何珮珊似乎相當受大陸網民歡迎，截至晚上十時，其短片發佈6小時後，在抖音吸10.7萬個讚，有逾6千個留言。絕大部份留言都大讚何珮珊，稱要為她「點讚」，不過亦有網民稱，何珮珊的普通話「還要多練練」。

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