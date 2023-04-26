【米芝蓮2023】日本懷石料理廚師發辦齊摘星　中環割烹凜Godenya一位難求

▲ 由二星晉升為三星的新派法日菜「Ta Vie 旅」，大廚佐藤秀明獲獎時表示驚喜。（陳靜儀攝）

今年米芝蓮15間新上榜餐廳，其中3間是名廚主理的高級日本菜，包括獲米芝蓮一星的「割烹凜」及「Godenya」均以廚師發辦（Omakase）獲評審青徠；而「柏屋」料理長自立門戶開設的精緻懷石料理「長本」，今年亦喜獲一星。至於米芝蓮大廚佐藤秀明開設新派法日融合菜「Ta Vie 旅」短短8年，今年即摘取三星美譽，以法式料理背景揉合正宗日本時令食材，獲米芝蓮高度評價。

Omakase名廚主理

今年新上榜及晉「星」餐廳均是中環高級日本食府。米芝蓮一星隱世餐廳「Godenya」是威靈頓街巷弄的小餐廳，設計簡潔，以百年樹齡的柏木製成六人長桌，另有包廂。有「燗酒魔法師」之稱的主廚五嶋慎也掌舵，擅以食物配清酒，提供廚師發辦餐單。官網顯示每位2,300元，另加一服務費，但訂枱人龍不絕。

▲ 「Godenya」以廚師發辦（Omakase）獲頒米芝蓮一星。（米芝蓮網頁）

▲ 「Godenya」以廚師發辦（Omakase）獲頒米芝蓮一星。（陳靜儀攝）

同獲一星的「割烹凜」只有8個吧枱座位，同樣一位難求；由銀座米芝蓮三星壽司名店「吉武壽司」主廚與今年再獲本地米芝蓮三星壽司店「志魂」合作，日籍主廚以時令食材提供廚師發辦套餐。

▲ 「割烹凜」由銀座米芝蓮三星壽司名店「吉武壽司」主廚與今年再獲本地米芝蓮三星壽司店「志魂」合作，提供廚師發辦套餐。（米芝蓮網頁）

前柏屋料理長再摘星

日本米芝蓮三星懷石料理店「柏屋」2017來港開店，直至2021年連續5年在港獲評米芝蓮二星，2017年撤出香港後，料理長長本輝彥在原址開設「長本」，以懷石料理今年獲米芝蓮一星。

▲ 前「柏屋」料理長自立門戶開設的精緻懷石料理「長本」，今年喜獲一星。（米芝蓮官網）

▲ 懷石料理店「長本」今年喜獲一星。（陳靜儀攝）

新派法日菜首奪三星

由二星晉升為三星的新派法日菜「Ta Vie 旅」，大廚佐藤秀明結合法式烹調和日本頂級食材，令食客回味無窮。佐藤秀明昨接受訪問時指出，對獲評三星感到意外及驚喜，認為成功秘訣在於不斷創新。他坦言疫情曾嚴重打擊餐廳生意大跌7成，即使社會已復常，但港人外遊熱熾，現時餐廳亦僅回復至疫情前7成生意。

▲ 新派法日融合菜「Ta Vie 旅」摘取米芝蓮三星，以法式料理揉合日本時令食材。（米芝蓮網頁）

新增三項大獎 30出頭獲年輕主廚獎

今年港澳米芝蓮增設3項特別獎項表揚餐飲專業人才，「米芝蓮指南服務大獎」由澳門二星餐廳川江月的黎佳寧獲得，以豐富菜餚知識提升客人餐飲體驗。「米芝蓮指南侍酒師大獎」是香港米芝蓮三星餐廳富臨飯店的陸志文，自創一個包含觧為人知酒品品牌的獨家酒單，而且對葡萄酒有廣泛認識和獨特見解。

而「米芝蓮指南年輕主廚大獎」由香港米芝蓮一星韓國餐廳Hansik Goo的主廚、年僅三十出頭的Steve Lee獲得。韓籍主廚Steve Lee 於 1991 年出生，在澳洲和韓國積累多年烹調經驗，被米芝蓮評為「在執行新菜單時表現出絕佳的天賦，將韓國風味表現得淋漓盡致。」

▲ 米芝蓮一星餐廳Hansik Goo的主廚、年僅三十出頭的Steve Lee獲得「米芝蓮指南年輕主廚大獎」。（陳靜儀攝）

餐廳地址

Godenya：中環威靈頓街182號高層地下

割烹凜：中環置地文華東方酒店

長本：中環安蘭街18號8樓

Ta Vie 旅：中環石板街酒店



記者：吳雋妍、陳麗娜

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