【米芝蓮2023】95間餐廳米芝蓮摘星   廚魔名人坊喜摘一星

▲ 新晉米芝蓮一星餐廳「廚魔名人坊」，由「名人坊」大廚鄭錦富（富哥）和有「廚魔」之稱的梁經倫（Alvin）合辦。（陳靜儀攝)

相隔3年，《香港澳門米芝蓮指南2023》（26日）在澳門復辦實體頒獎禮，一共95間港澳餐廳摘星，其中67間獲得一星、18間二星及10間獲最高三星評分。在摘星餐廳中，有15間為新上榜或升級，包括由「名人坊」名廚鄭錦富和「廚魔」梁經倫合辦的「廚魔名人坊」，以高檔粵菜獲得一星。

首登二星的3間食肆，包括由一星晉至今年二星的「Run 潤」，以及前身為洲際酒店「欣圖軒」，翻新後復稱為麗晶酒店今年初重開，餐廳亦回復原名「麗晶軒」，即獲二星美譽。至於新上榜的三星餐廳，是主打新派法日菜的「Ta Vie 旅」。

香港澳門米芝蓮指南2023，一共95間餐廳摘星，當中67間奪得米芝蓮一星殊榮，其中11間新上榜，包括粵菜「廚魔名人坊」及香港四季酒店的意大利餐廳「Noi」。而去年遷址至中環的大班樓、甘牌燒鵝、都爹利會館等保持一星。

至於18間餐廳奪得米芝蓮二星，包括「廚魔」、「Run 潤」、「麗晶軒」首次上榜。其中「Run 潤」由去年一星升至今年二星，​​主打精緻傳統粵菜，例如薑蔥蝦乾焗鮮蟹鉗伴千層。

另有10間餐廳獲得最高殊榮的三星，其中法日融合菜餐廳「Ta Vie 旅」首次奪得，由去年二星至今年摘取三星。而意大利餐廳8 ½ Otto e Mezzo - Bombana、法國菜Caprice、名廚楊貫一創辦「富臨飯店」亦保持三星水準。

新晉米芝蓮一星餐廳「廚魔名人坊」，由「名人坊」大廚鄭錦富（富哥）和有「廚魔」之稱的梁經倫（Alvin）合辦。富哥貴為名人飯堂大廚，入行超過半世紀，擅長以粵菜傳統的烹調技巧處理具創意的食材配搭，早年主理的「名人坊」亦是米芝蓮星級餐廳之一。

▼ 點擊圖片放大

至於「廚魔」梁經倫早在2008年已帶領旗下餐廳「Bo Innovation 廚魔」，成為米芝蓮二星餐廳，至2014年更曾獲三星。今年梁經倫再憑「Bo innovation 廚魔」摘取二星餐廳，成為「雙料」星級大廚。

梁經倫受訪時指出，同富哥合作的「廚魔名人坊」開業不足一年即獲米芝蓮認可，認為早年摘星的經驗有幫助，更指與拍檔富哥共同奪得米芝蓮一星，「開心過自己攞兩星，畢竟多一個人開心。」他稱今次與富哥合作的難度，在於如何在其完美而精緻的菜色中創新，他推薦菜式「糯米蝦球」值得一試，又預告未來發展動向，會將事業版圖擴展至深圳、中東，在當地開新餐廳。

不過昨公布獲得米芝蓮一星的中菜「疊囍居」，昨日（26日）沒派人出席頒獎禮領獎。隨後爆出疑已結業及員工欠薪消息。疊囍居位於灣仔駱克道的餐廳昨人去樓空；有員工表示去年夏天入職，當時酒樓已不時欠薪1至2個月不等，至本周二（25日）晚上，酒樓負責人突然於手機員工群組稱決定執笠，沒交代出糧安排。勞工處表示已接獲部分員工求助，關注事件，呼籲受影響員工求助。積金局表示高度重視疊囍居結業及拖欠強積金供款，已展開追討並聯絡僱主跟進。

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜澳門報道