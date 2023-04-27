  • 22°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 10:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非常教師】女老師連續請病假25年　退休前揭被取消教席怒告學校求償100萬

教育 09:58 2023/04/27

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

一名女老師連續請病假25年，退休前揭被取消教席。（iStock圖片，非當事人）

打工仔遇上身體不適請病假很正常，可是內地一名女老師卻連續請病假25年，沒有履行老師的職務。正當她申請退休時，才發現自己已被取消教席，因而怒告學校，要求補償90萬人民幣（約100萬港元）薪金。

綜合內地傳媒報道，女教師姚志榮於1983年在黑龍江省齊齊哈爾市的師範學院體育系畢業，之後到佳木斯市向陽區的第十二中學任教。不過，姚老師在學校任職14年後，於1997年以身體不適為由向學校請病假。

姚老師其後到北京接受治療，因身體情況未有好轉，她持續請病假，總共請假25年，期間沒有回學校任教。直至2020年她想申請退休，才發現自己已不在教師編制名單上，隨即向當地教育局了解。

最新影片︰

童學園
【童學園】女生被家暴打斷手啓發堅持家訪　村校版「野人老師」做學生「Keyman」

要求補發21年薪金

當地教育局經調查後發現，早於2004年姚老師的教師編制和薪金已經取消了。她得悉情況後非常不滿，聲稱2002年她發現沒獲發薪金，當時學校財務只以「休病假不能發工資」為由說明情況，卻沒通知她的教席已被取消。

姚老師於是控告學校及教育局，除了要求恢復她的教師身份，辦理她的退休手續外，也提出補發2001年1月至2022年7月的薪金，共90萬人民幣（約100萬港元）薪金。

此外，姚老師原本任職的學校，在她請病假期間已與另一間中學合併。合併後的中學校長稱，兩校合併時沒收到有關姚老師的編制和薪金等相關手續，她提出訴訟後，校方才在廢棄的學生檔案中找到她的教職員資料。

去年鶴崗市中級法院裁判出爐，認為姚老師的指控不屬於行政訴訟的受理範圍，因此駁回她的起訴。她不滿裁決而提起上訴，本周一（24日）二審開庭，暫未有結果。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳

相關文章

【DSE2023】網民熱論公開試7大擾敵大法　狂加紙噴濃烈香水放臭屁
10:01 2023/04/26
【DSE2023】網民熱論公開試7大擾敵大法　狂加紙噴濃烈香水放臭屁
【童年陰影】小學生被屈偷$500文具　父查CCTV還清白老闆到校道歉
12:42 2023/04/26
【童年陰影】小學生被屈偷$500文具　父查CCTV還清白老闆到校道歉
【跨區上學】大埔新居入伙子女獲西環名校取錄　港媽問︰有冇私人校巴往來？
13:10 2023/04/24
【跨區上學】大埔新居入伙子女獲西環名校取錄　港媽問︰有冇私人校巴往來？

你可能感興趣

【DSE2023】網民熱論公開試7大擾敵大法　狂加紙噴濃烈香水放臭屁
10:01 2023/04/26
【DSE2023】網民熱論公開試7大擾敵大法　狂加紙噴濃烈香水放臭屁
【童年陰影】小學生被屈偷$500文具　父查CCTV還清白老闆到校道歉
12:42 2023/04/26
【童年陰影】小學生被屈偷$500文具　父查CCTV還清白老闆到校道歉
【跨區上學】大埔新居入伙子女獲西環名校取錄　港媽問︰有冇私人校巴往來？
13:10 2023/04/24
【跨區上學】大埔新居入伙子女獲西環名校取錄　港媽問︰有冇私人校巴往來？
中學 老師 病假 退休

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命