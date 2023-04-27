【非常教師】女老師連續請病假25年　退休前揭被取消教席怒告學校求償100萬

▲ 一名女老師連續請病假25年，退休前揭被取消教席。（iStock圖片，非當事人）

打工仔遇上身體不適請病假很正常，可是內地一名女老師卻連續請病假25年，沒有履行老師的職務。正當她申請退休時，才發現自己已被取消教席，因而怒告學校，要求補償90萬人民幣（約100萬港元）薪金。

綜合內地傳媒報道，女教師姚志榮於1983年在黑龍江省齊齊哈爾市的師範學院體育系畢業，之後到佳木斯市向陽區的第十二中學任教。不過，姚老師在學校任職14年後，於1997年以身體不適為由向學校請病假。

姚老師其後到北京接受治療，因身體情況未有好轉，她持續請病假，總共請假25年，期間沒有回學校任教。直至2020年她想申請退休，才發現自己已不在教師編制名單上，隨即向當地教育局了解。

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要求補發21年薪金

當地教育局經調查後發現，早於2004年姚老師的教師編制和薪金已經取消了。她得悉情況後非常不滿，聲稱2002年她發現沒獲發薪金，當時學校財務只以「休病假不能發工資」為由說明情況，卻沒通知她的教席已被取消。

姚老師於是控告學校及教育局，除了要求恢復她的教師身份，辦理她的退休手續外，也提出補發2001年1月至2022年7月的薪金，共90萬人民幣（約100萬港元）薪金。

此外，姚老師原本任職的學校，在她請病假期間已與另一間中學合併。合併後的中學校長稱，兩校合併時沒收到有關姚老師的編制和薪金等相關手續，她提出訴訟後，校方才在廢棄的學生檔案中找到她的教職員資料。

去年鶴崗市中級法院裁判出爐，認為姚老師的指控不屬於行政訴訟的受理範圍，因此駁回她的起訴。她不滿裁決而提起上訴，本周一（24日）二審開庭，暫未有結果。

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責任編輯︰王明芳