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【溏心風暴】關菊英帶同性密友與舊拍檔敍舊　溏心家人再聚勾回憶

娛樂 10:03 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

好有回憶呀！

關菊英（菊姐）近年已淡出幕前，過著養尊處優生活，在2019年傳出菊姐身體出現狀況，被拍得多次出入醫院，曾經大半年沒公開露面。及至該年年尾，菊姐跟圈中老友記敍舊，打破患病傳言，才令大家放心。

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與《溏心風暴》老友聚會

雖然菊姐現時深居簡出，不過一有時間就與圈中人聚會，近日她再與《溏心風暴》的老朋友見面，更攜同性密友周偉利（Willy）出席，當中還有「大契」李司棋、「Jo鮑」夏雨、「舅父波」阮兆祥和該劇的監製劉家豪與太太梅小青齊齊開心聚會。

梅小青在社交網分享眾人聚會相，並留言：「感恩溏心風暴帶給我的友誼，超開心的共聚。祝願大家身體健康！」見眾人精神奕奕，齊齊舉起手指公拍照留念，相信他們必定有個暢談歡聚的飯局。

能夠與一班老友見面，真的很開心。

跟密友愛足15年 感情如家人

菊姐與Willy相守相愛15年，菊姐亦不理世俗眼光，視Willy如家人一樣。

菊姐曾經跟黎小田拍拖8年，結婚兩年後卻離婚收場，及至2007她於朋友聚會中結識Willy，其後二人不時出雙入對，菊姐曾於訪問中大方認愛，當時她說：「最重要是有人疼錫我，男女都無所謂。」二人外出時也會拖手和結伴去旅行。

而Willy對菊姐一直細心照顧，早年她於紅館開個唱時，Willy在現場幫忙打點，2013及2014年菊姐父母先後過身，菊姐難免感失落，幸好有Willy在旁陪伴支持。

菊姐亦曾於節目裡透露很幸運可以遇到Willy，大讚對方心地善良，十分尊重長輩，同時又關心朋友。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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