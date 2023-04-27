【恐怖意外】因倉鼠與未來叔仔起爭執　女子遭潑熱滾水致二級燙傷

▲ 因寵物鼠與未來小叔起爭執，女子遭潑熱滾水致二級燙傷，整臉雀斑被燙掉。

英國日前發生一宗燙傷慘劇，一名29歲女子因倉鼠與未婚夫的親弟起爭執，結果遭對方潑熱滾水，造成臉部二級燙傷，連原本臉上的雀斑也全被燙掉。

最新影片推介：

綜合外媒報道，來自英國的29歲女子Charlotte Foster與未婚夫的28歲弟弟Ben Queen同時都飼養有倉鼠，兩人因此經常互相交流飼養經驗。事發當天早上，Charlotte帶倉鼠到獸醫院檢查，隨後告知Ben，她的倉鼠因呼吸問題需要接受過敏藥物的治療。

但Ben因不滿對方給倉鼠服用過敏藥物而發生口角，當晚Charlotte遂前往他家要求道歉，未料卻被潑熱滾水。Charlotte形容，「這一切發生得太快了，當時我看到他被灑出的咖啡燙到就知道水有多燙，所以我和他保持了一段距離」。但Ben突然憤怒尖叫，並將熱水潑向Charlotte，

我的頭、耳朵和脖子突然感到一股灼熱的感覺，Ben把熱水壺壓在我身上，他還將滾燙的熱水持續倒在我臉上長達一分鐘，我尖叫著要他停下來，我從來沒有像這樣感到疼痛。

Charlotte痛苦回憶，「當他倒水時，水壺的金屬端幾乎戳進了我的頭皮。我試圖移開，但他又將水壺放在我的胸口，然後是我的背部和脖子。」隨後Charlotte趕緊逃離現場，並被送往醫院急救，她的頭部、頸部和肩膀等部位都嚴重燒傷，被判定為二級燙傷。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

3天過後，Charlotte被轉移到燒傷科進行專科治療，此後需要每周進行檢查，並需要服用强效止痛藥來治療燙傷。她直言，「手術後的疼痛難以忍受，我痛到哭了。我的頭髮會黏在耳朵上，耳朵上都是水泡，臉也全都腫了起來」。之後Charlotte照鏡子時發現臉上的雀斑開始變色，「在第一個月内，雀斑從棕色變成黑色並脫落。我看著我的雀斑消失，彷彿隨著我的皮膚被融化」。

而當晚Ben在犯案後立刻被捕，今年1月10日他在法庭上承認了造成Charlotte嚴重身體傷害罪，被判處21個月監禁和5年禁制令。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣