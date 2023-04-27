  • 22°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 10:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法勞工】警方搗非法勞工黑點拘6男11女　其中3男為通緝人士

社會 10:13 2023/04/27

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（警方提供）

新界南總區機動部隊聯同荃灣警區、葵青警區、機場警區、 沙田警區及入境事務處人員，昨日（26日）進行代號「冠軍」（CHAMPION）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。
 
行動中，警方共拘捕17人，包括5名本地男子、1名內地男子、11名內地女子，年齡介乎22至56歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」、「管有危險藥物」「管有第一部毒藥」等。行動期間，警方亦發現其中3名本地男子為通緝人士。被捕人現正被扣留調查，部份被捕人將轉由入境事務處跟進。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】銀屑病不只影響皮膚　醫生拆解3大共病及最新治療方法

警方提醒，根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款五十萬元和監禁十年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛

相關文章

【交通意外】尖沙咀私家車失控掃倒7.5米長欄杆　司機涉醉駕被捕
今日 09:19
【交通意外】尖沙咀私家車失控掃倒7.5米長欄杆　司機涉醉駕被捕
【自然環境】城市自然挑戰賽明起舉行　香港偕全球近500城市拍攝動植物
今日 09:47
【自然環境】城市自然挑戰賽明起舉行　香港偕全球近500城市拍攝動植物
【開心香港】$30戲飛今早11時開售　每次限買4張
今日 10:02
【開心香港】$30戲飛今早11時開售　每次限買4張

你可能感興趣

【交通意外】尖沙咀私家車失控掃倒7.5米長欄杆　司機涉醉駕被捕
今日 09:19
【交通意外】尖沙咀私家車失控掃倒7.5米長欄杆　司機涉醉駕被捕
【自然環境】城市自然挑戰賽明起舉行　香港偕全球近500城市拍攝動植物
今日 09:47
【自然環境】城市自然挑戰賽明起舉行　香港偕全球近500城市拍攝動植物
【開心香港】$30戲飛今早11時開售　每次限買4張
今日 10:02
【開心香港】$30戲飛今早11時開售　每次限買4張
非法入境 危險藥物 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命