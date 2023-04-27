【非法勞工】警方搗非法勞工黑點拘6男11女　其中3男為通緝人士

▲ （警方提供）

新界南總區機動部隊聯同荃灣警區、葵青警區、機場警區、 沙田警區及入境事務處人員，昨日（26日）進行代號「冠軍」（CHAMPION）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。



行動中，警方共拘捕17人，包括5名本地男子、1名內地男子、11名內地女子，年齡介乎22至56歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」、「管有危險藥物」「管有第一部毒藥」等。行動期間，警方亦發現其中3名本地男子為通緝人士。被捕人現正被扣留調查，部份被捕人將轉由入境事務處跟進。

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警方提醒，根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款五十萬元和監禁十年。

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記者：吳穎嵛