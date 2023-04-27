【2023賞花秘境】中環節果決明古樹粉色小花怒放　與周慧敏露台自來鸚鵡同種珍稀鳥樹上放題【內附多圖】

▲ 屹立於中環逾百年的古樹節果決明粉紅小花朵暴風式怒放，現在正是賞花最佳時節，有緣的話，更可拍得在樹上high tea的一級保育類物種小葵花鳳頭鸚鵡。（Vanessa Mo授權刊登）

將近5月，還有北風，陰陰天的日子，頗覺餘寒猶厲，攝影達人Vanessa Mo報料，屹立於中環逾百年的古樹節果決明粉紅小花朵暴風式怒放，昨天午後天晴，不少賞花者和打卡者流連樹下，樹上的小葵花鳯頭鸚鵡則悠閒地享用牠們的high tea。

節果決明是喬木，花期為每年的4月至5月，故現在正是最佳賞花期，它原產於熱帶亞洲，在香港屬於珍稀植物。在香港，迪欣湖也植有一株，但論珍稀，當然不及香港美利酒店這株百年古樹，它也是唯一入選《香港古樹名木》名冊的節果決明古樹。

根據《香港古樹名木》名冊所載資料顯示，美利酒店旁這株逾百年節果決明古樹的特點有三：1.大樹；2.珍貴或稀有品種；3.具文化、歷史或重要紀念價值。該株高17米的古樹品種俗稱「Pink and White Shower」，相信是因為所綻放小花先粉紅色後漸呈淡白色，且枝幹怒放小花密集成株，以傘房式總狀花序腋生，垂下的串串花簇，隨風飄揚，彷如在下花灑雨一般。

▲ 中環古樹節果決明的小花，以傘房式總狀花序腋生，垂下的串串花簇，隨風飄揚，彷如在下花灑雨一般。（Vanessa Mo授權刊登）

攝影達人Vanessa Mo攝得絕美花照當天，剛巧碰上一頭小葵花鳳頭鸚鵡，這隻鸚鵡來頭也不少，又名小巴丹鸚鵡、小巴，乃一級保育類物種，據說壽命可達50年，雖然是鸚鵡，但牠的語言能力一般，只是叫聲比較大。

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今年初，玉女掌門人周慧敏在IG上載了一幀圖片，指出大約1個月前，有3隻鸚鵡經常出現在她家露台，相片中的3隻鸚鵡，正正就是小葵花鳳頭鸚鵡。這品種鸚鵡在香港存在野生種群，估計約有150至200隻左右，多棲息於香港島的林地或森林邊緣地區，以及城市中的公園區域（大多在中西區）。小葵花鳳頭鸚鵡的食物包括種子、水果和昆蟲，節果決明古樹小花纍纍，種子多粒，猶如豐盛放題，呢隻小葵花鳳頭鸚鵡認真識食。

▲ 周慧敏在IG透露家裏露台常有3隻不速之客駐足，原來是一級保育類物種小葵花鳳頭鸚鵡。（取自周慧敏IG）

百年古樹節果決明位置

地址：中環紅棉路22號

交通：中環站J2出口，沿遮打花園往花園道步行可達。

編輯：葉翠華