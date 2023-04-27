【打擊罪行】警方聯控煙辦旺角反罪惡　搗夜總會等17個場所拘11人　

▲ 警方突擊搗破17個場所，拘捕34男13女（資料圖片）

旺角警區雜項調查隊、牌照組、反三合會行動組、特別職務隊、警犬隊、交通隊及西九龍機動部隊，聯同衛生署控煙酒辦公室，昨日（26日）展7開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊巡查區內17個場所，包括夜總會、酒吧、麻雀館、按摩院、桌球室及遊戲機中心，並於上海街搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔及拘捕1名53歲本地男負責人，涉嫌「經營賭博場所」。



場內年齡介乎31至49歲的5名本地男子及1名本地女子，以及1名35歲內地男子，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲3部釣魚機及1部增值機。



人員亦於砵蘭街一商鋪拘捕1名54歲本地男子，涉嫌「管有淫褻物品以供發布用途」及「發布淫褻物品」，並撿獲約7,300隻色情光碟及約300元現金，貨品總值約十四萬元。



另外，人員於上海街兩個住宅單位內分別拘捕1名36歲及1名46歲外籍女子，涉嫌「違反逗留條件」。



所有被捕人士現正被扣留調查。



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記者：李芷玲