  • 24°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 12:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊罪行】警方聯控煙辦旺角反罪惡　搗夜總會等17個場所拘11人　

社會 10:47 2023/04/27

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

警方突擊搗破17個場所，拘捕34男13女（資料圖片）

旺角警區雜項調查隊、牌照組、反三合會行動組、特別職務隊、警犬隊、交通隊及西九龍機動部隊，聯同衛生署控煙酒辦公室，昨日（26日）展7開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊巡查區內17個場所，包括夜總會、酒吧、麻雀館、按摩院、桌球室及遊戲機中心，並於上海街搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔及拘捕1名53歲本地男負責人，涉嫌「經營賭博場所」。
 
場內年齡介乎31至49歲的5名本地男子及1名本地女子，以及1名35歲內地男子，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲3部釣魚機及1部增值機。
 
人員亦於砵蘭街一商鋪拘捕1名54歲本地男子，涉嫌「管有淫褻物品以供發布用途」及「發布淫褻物品」，並撿獲約7,300隻色情光碟及約300元現金，貨品總值約十四萬元。
 
另外，人員於上海街兩個住宅單位內分別拘捕1名36歲及1名46歲外籍女子，涉嫌「違反逗留條件」。
 
所有被捕人士現正被扣留調查。
 

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲

 

相關文章

【元朗謀殺】七旬翁被斬死4人涉謀殺等罪　2人涉妨礙司法公正准10萬元保釋
17:42 2023/04/26
【元朗謀殺】七旬翁被斬死4人涉謀殺等罪　2人涉妨礙司法公正准10萬元保釋
【非法勞工】警方搗非法勞工黑點拘6男11女　其中3男為通緝人士
今日 10:13
【非法勞工】警方搗非法勞工黑點拘6男11女　其中3男為通緝人士
【珍惜生命】荃灣中心男子身帶刀傷　疑自殘尋短送院
今日 10:16
【珍惜生命】荃灣中心男子身帶刀傷　疑自殘尋短送院

你可能感興趣

【元朗謀殺】七旬翁被斬死4人涉謀殺等罪　2人涉妨礙司法公正准10萬元保釋
17:42 2023/04/26
【元朗謀殺】七旬翁被斬死4人涉謀殺等罪　2人涉妨礙司法公正准10萬元保釋
【非法勞工】警方搗非法勞工黑點拘6男11女　其中3男為通緝人士
今日 10:13
【非法勞工】警方搗非法勞工黑點拘6男11女　其中3男為通緝人士
【珍惜生命】荃灣中心男子身帶刀傷　疑自殘尋短送院
今日 10:16
【珍惜生命】荃灣中心男子身帶刀傷　疑自殘尋短送院
罪案 罪行 遊戲 酒吧 按摩

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命