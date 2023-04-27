【居屋2023】居屋62折發售折扣低過上期　黃碧如：市民收入有增加

▲ 房委會資助房屋小組主席黃碧如。（資料圖片）

新一期居屋或下月中可申請，房委會擬推售6個屋苑，以市價62折推售，共有9,154伙，售價由149萬元至494萬元。6個新盤包括觀塘安達臣安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟德啟悅苑、元朗朗天苑、屯門兆翠苑，以市價62折發售。房委會資助房屋小組主席黃碧如今早（27日）在電台節目表示，新一期居屋折扣率比上一期低，是因為樓價比上一期發售時低。她指出，計算折扣率時會先定出單位市值，再以既定方程計算市民負擔能力，由於發現市民收入在有關時段有增加，因此折扣較上一期少。她相信，暫時不會令市民負擔不到。

黃碧如表示，今次發售的單位只有少量納米單位，以中型單位佔多數，面積至少也有200多呎，較上一期寛敞。她又指，根據以往經驗，市民一般喜歡較大面積的單位，相信今期居屋應會受歡迎。

黃碧如指，因早前綠置居計劃下的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑仍有「撻訂」的單位，已確定會將其中百多個單位於特快公屋編配計劃再次推售，相信今次可以全部出售。她又透露，房委會資助房屋小組將會舉行集思會，檢討富戶政策，她表示暫未有特定方向，但會考慮對持份者影響，作出平衡決定。

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記者：吳穎嵛