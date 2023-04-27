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【恩愛夫妻】鄭嘉穎拍片不介意做「小男人」　受陳凱琳影響一改低調作風　

娛樂 11:38 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

鄭嘉穎為老婆做「小男人」？

現年53歲的鄭嘉穎與31歲的陳凱琳（Grace）結婚4年多，並育有3名兒子，一直以來也愛得甜蜜，年齡差距也顯然未成二人的阻礙。

專注KOL事業的Grace平日也會拍片記錄生活或演小劇場，身為老公的嘉穎有時也會「粉墨登場」，他在最近的短片中更需睡在家中門口，演成「怕老婆」的男人！

【娛圈靚媽】Grace不介意被指胸部下垂　陳凱琳曬內衣廣告證身材零走樣

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Grace嘉穎合體拍片

早前，Grace在小紅書上載一段短片，當中嘉穎是在傾電話，Grace輕拍他示意有事找他，但嘉穎未有理會老婆並繼續傾電話。等了一會的Grace變得不耐煩，並轉身離開。

鏡頭一轉，戴著Cap帽的嘉穎，帶著枕頭、棉被、手提電話，睡在家門前。

嘉穎在片中演好小男人角色，為觀眾帶來娛樂之餘，其實也展現他相當愛錫Grace，樂於陪她一同拍片！

而Grace則寫道：「這就是不聽老婆話的下場，哈哈哈哈開玩笑的啦。嘉穎今晚還是可以進家門，不過今晚哄孩子睡覺的責任就交給你啦」。

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鄭嘉穎受老婆影響

本身性格內斂的嘉穎，過往甚少公開私人生活，Grace則是外向型，婚後鄭嘉穎受年輕老婆影響性格有改變，Grace更成功說服老公開個人IG和小紅書帳號，他亦在社交平台漸變得活躍。

嘉穎曾自嘲「一個成功男人，就一定要聽老婆話」，笑言在老婆面前投晒降，連食飯都一定要讓老婆的「相機食先」，相當寵妻。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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