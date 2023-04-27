【型男爸爸】吳彥祖一家遊京都清水寺打扮貼地　9歲女驚現超模身高拎膠袋行街

▲ 吳彥祖一家三口遊京都清水寺打扮貼地，9歲女兒驚現超模身高。

48歲男神吳彥祖（Daniel）於2010年與混血名模Lisa S.結婚，育有9歲女兒吳斐然（Raven），一家三口近年定居美國，生活幸福。近日有網民發現吳彥祖一家三口到日本京都清水寺旅遊，一家人的身高都非常出眾，Raven更長高到近乎媽媽的心口，遺傳了媽媽的超模基因。

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該名網民在社交平台小紅書分享兩張照片，見到吳彥祖一家三口正在京都清水寺附近商店，看似打算購物，而女兒Raven則手持膠袋。一家三口的打扮低調，長髮的吳彥祖看起來沒有之前般滄桑，回復了型男外表，加上與Lisa S.的身高出眾，故被網民認出。

發帖文的網民表示，他以英語向吳彥祖提出合照要求，「（我）在等人，站在他旁邊大概十幾分鐘才認出來，可惜禮貌過問後不讓合照，anyway近距離見到活男神了」，其後樓主再回覆其他網民時，強調男神的回應有禮，並表示：「可能因為老婆女兒在，所以不方便合影打擾」。

吳彥祖重視女兒中文水平

廿四孝爸爸吳彥祖是個女兒奴，錫女錫到燶。去年12月31日晚，他趁踏入新年前為愛女塗指甲油，獲太太Lisa S.大讚︰「you’re the best dad」。他又為女兒開學作準備，但他從亞馬遜訂購的新書包中，竟在前面的小格內發現一塊M巾，拍下照片控訴。不少網民懷疑書包是二手，著他退回。

此外，吳彥祖又相當注重女兒的中文水平，在幼稚園時期，特意為女兒報讀了中文學校，當時他說：「我希望她能學中文，因爲我唯一後悔自己不會中文，所以不希望她長大會後悔。」除了學中文外，馬術了得的Lisa S.亦成為了女兒的老師，教女兒騎馬和學習照顧馬匹，動靜皆宜。

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責任編輯︰王明芳