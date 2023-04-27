【學以致用】中學生設計人工智能手杖 協助視障人士安心出行

▲ 香港中國婦女會中學同學與大學創科團隊設計智慧導行杖以協助視障人士「看得見」，這條手杖能夠辨認多種物件。

視障人士一直以來都需要白手杖作為出行的助手，幫助他們識別路上的障礙物。近日，一班香港中國婦女會中學同學與大學創科團隊設計智慧導行杖以協助視障人士「看得見」，暫時手杖能夠辨認多種物件，例如飲品包裝、紙幣、路牌，甚至手語，搭建視障人士與聽障人士溝通的橋樑。

拜訪了解失明人士需要

四月二十二日，一眾同學拜訪香港失明人互聯會，訪問視障朋友，與他們進行互動，展示產品功能，傾聽他們的需要，以進一步改進AI手杖。他們透過第一身角度，給予了不少意見優化手杖的設計，例如加入文字識別功能，配合人聲朗讀功能，讀出周遭的警示語或障礙物名稱。此外，加強手杖辨認室外不同物件的能力也是重要一環。此舉能讓視障人士更加輕鬆地識別周圍環境，提高出行的安全性。

最新影片推介

香港中國婦女會中學於上年度參與「中學 IT 創新實驗室」資助，開始將人工智能引進校本資訊科技科課程。該校重視創新科技和社會服務，希望同學將跨學科知識用諸社會，提升同學的設計思維和創新能力。資訊科技科主任吳子傑老師感謝香港科技大學團隊的協助，讓同學運用人工智能和運算思維，透過創新科技幫助有需要的人。

▲ 香港中國婦女會中學同學與大學創科團隊設計智慧導行杖以協助視障人士「看得見」，手杖能辨認多種物件。

▲ 同學拜訪香港失明人互聯會，訪問視障朋友，傾聽他們的需要。

▲ 該中學於上年度參與「中學 IT 創新實驗室」資助，開始將人工智能引進校本資訊科技科課程。

▲ 同學們解釋手杖的運作原理和使用方法時，需要略懂領路法和口述影像等技能。

▲ 同學們與香港失明人互聯會的人士大合照。

創新科技引入常規課程

該校近年與大學團隊合作進行多項學習項目，希望以創新科技達致關懷社群，引起學生對創科和科研的興趣。由前年開始，該校將設計思維元素引入常規課程中，而今年所有中二、中三級同學都需學習創建手機應用程式，透過義工和社會服務探討環保問題，提升可持續發展和保育意識，改善生活素質。

團隊負責人馮廣照先生現就讀工程系哲學博士，早年曾創建手機程式，通過手機掃描特定二維碼，讀出餐牌上的菜式內容，以及辨認不同紙幣，協助視障人士解決生活難題。他表示很多後天失明的朋友不會點字，主要靠聲音及觸摸去了解這世界，但社會對他們在科技上的支援少之又少，這個活動可以讓學生了解他們所需，日後透過創意和科技幫助更多有需要的人。

訓練同學口述影像技能

在活動中，同學首先需要學會組裝硬件，了解機器學習及編程邏輯。然後他們走出課室，收集各項訓練人工智能的數據，確保判斷結果足夠可靠，每個種類皆需收集至少百多張照片。同學們需要完成軟件開發，編寫程式，測試產品，探訪視障朋友進一步優化設計。

同學以口述影像分享如何使用產品，展示研習成果，了解更多視障朋友日常生活所遇到的難題，例如如何獨自煮食、到超市購物及照顧家人，更勉勵年輕一代能夠善用所學，協助別人。

啟發科研興趣學以致用

在是次計劃中，就讀中四的王同學表示一直對科研有濃厚的興趣，是次活動能讓他學以致用。平常課堂和活動中雖能學到編程和人工智能原理，但只有透過親身交流，瞭解視障人士的困難，才能更好地為他們設計貼近實際需要的科技產品。

另外，為他們解釋手杖的運作原理和使用方法時，需要略懂領路法和口述影像等技能，才能讓視障人士更容易理解和使用產品。同時，同學也需要瞭解人工智能倫理，讓科技更加包容和全面，讓每個人都能夠享受到科技帶來的便利和幫助。

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