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【食用安全】港男街市買$20黃魚仔自製魚生壽司　食安中心：容易引致食物中毒

食用安全 12:21 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

港男街市買$20黃魚仔自製魚生壽司，食安中心：容易引致食物中毒。

港人出名愛吃魚生，但要注意食用安全，避免壞菌入肚。近日，一名港男在街市購入$20平價黃魚仔，自製山寨版「小肌壽司」，引起網民熱議。

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【活得健康啲】「回南天」牆壁潮濕加劇霉菌滋生　專家教用家居必備小物杜絕霉根

港男在Facebook群組「香港街市魚類研究社」發文，分享自己在街市以$20購入逾20條平價小黃魚。作為下價海鮮的小黃魚，體型小且多骨，一般烹飪手法為煎香或滾湯；但樓主卻選擇處理刺身的方式，用鹽和醋漬24小時軟化魚骨，再添花刀，將小黃魚製成「小肌壽司」生吃，並坦言「味道唔錯」。

另外，樓主原來並非首次用街市平價魚精雕成高級料理。他還曾在群組分享在街市用一份$15的價格購買雜魚，製作出一鍋魚蛋，成品似模似樣，獲不少網民稱讚手藝。

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食安中心：容易引致食物中毒

樓主雖有心機，但生吃平價小黃魚的做法仍惹來不少網民擔心。有人擔心他會受寄生蟲感染，留言表示樓主做法是直接「食蟲落肚」，有如肥媽生吃鯇魚，勇氣可嘉；有人則勸諭「比多少少錢去食日本菜啦」。

根據本港食安中心指出，由於魚生（刺身）無須烹煮可生吃，其生長海洋環境中沾染的細菌及微生物，容易在不當的處理和貯存中大量滋生。進食不潔魚生，能引起腸胃不適，甚至食物中毒及食源性疾病，如甲型肝炎、霍亂等，因此需小心衡量進食風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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