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【陳寶蓮兒子】邱煌禕出道做Rapper　盡得母親優良基因成美男子

娛樂 11:29 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

真係愈大愈靚仔！

女星陳寶蓮於2002年誕下兒子不足1個月後，於上海寓所身亡，終年僅29歲。陳寶蓮的兒子被台灣金牌經理人邱瓈寬收養，他並隨養母姓邱，於是全名為邱煌禕（Don Don）。

【國產凌凌漆】陳寶蓮18年前自殺身亡　兒子成籃球健將公開拍拖放閃

出道做Rapper  打扮成潮人

轉眼邱煌禕已經21歲，年前低調加入台灣本土Hip-hop組合 「YO MOB」，與幾位志同道合的年輕人一齊做Rapper出道。

據知組合在2021年已成立，並發行過幾首歌曲，曾在不同地方進行演出，不過樂隊關注程度仍然較低。

邱煌禕盡得母親陳寶蓮優良基因，讀高中時身高已達1.83米，是一名籃球健將。近年他愈來愈懂打扮，左手全臂及右腳小腿都有一大片紋身，成為潮人。

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陳寶蓮接拍多部三級片  感情波折重重

15歲開始任兼職模特兒的陳寶蓮，17歲參選亞洲小姐而入行，當年正是香港三級片盛行的年代，陳寶蓮亦曾接拍多部三級片。不過到了多年後的今天，最為大眾記得她的演出，是與周星馳合作的《國產凌凌漆》。

她的感情生活波折重重，20歲時與莫少聰相戀，但很快便分手，其後與黃子揚拍拖，戀情也無疾而終。

後來陳寶蓮認識了台灣富商黃任中，二人以「乾父女」相稱，黃任中曾公開透露他和陳寶蓮同床數十次，但彼此沒發生關係。

精神不穩  

可惜，陳寶蓮疑精神出現不穩定情況，依賴藥物生活的她更曾服藥自殺不遂。

後來，陳寶蓮獲大師指點改名為趙瑄汶，並皈依佛門，法號明慧，但似乎對她幫助並不大。

據悉，她在酒廊認識了美籍華僑DJ，與對方交往3個月後分手，但陳寶蓮意外懷上對方的孩子，並堅決要生下小孩。

結果在邱煌禕出生，陳寶蓮最後還是選擇了離開這世界，令人惋惜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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