【住屋問題】港人一家四口特別調遷公屋　等14個月獲派廣福邨高層單位仍不滿

▲ 有港人經特別調遷公屋，等了14個月獲派間格四正的廣福邨高層單位，仍感到不滿！

住屋問題一直困擾不少港人，有港人日前在網上發帖，表示經特別調遷，一家四口等了14個月獲派大埔廣福邨高層單位，雖然地點方便，間格四正，但單位屬井字形舊樓，令他極度無奈，更不滿說「我哋一家人都唔鍾意……井型大廈高層心理作用，好唔舒服」，有網民卻大讚廣福邨好住，更表示「我首派彩雲二邨，凶宅！」

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該名港人昨日（26日）在facebook群組的「香港公營房屋討論區(FB版) 」發帖，日前他收到房署寄來的「特別調遷配房通知信」，知道被派到大埔廣福邨的廣禮樓高層單位時，無奈表示「等咗14個月，開心得來又唔開心」，

我係特別調遷……唔會有新樓派，只不過我真係企喺井型大廈高層……心理作用，好唔舒服！如果唔怕嗰種感覺 ，呢隻單位好好用！

港人擔心住得唔開心，加上討厭井字型公屋的走廊，所以最後決定等二派，他深信同一條邨沒理由派兩次，而且大埔區只得廣福邨有井字型公屋。他表示調遷只能待在家聽天由命，等房署寄信來，向負責調遷的部門也問不到，每次問他們的回覆都是「你個申請已經同你排緊隊」。

我哋一家人都唔鍾意井字型公屋，就係呢啲走廊，你話佢可以上到頂，我即刻要！

帖文一出即掀起熱議，大批網民認為廣福邨是舊式的井字型公屋，但交通方便，間格又實用，「廣福都唔錯呀，起碼設施齊全，唔似富亨，想搵樣似樣嘅配套都無」、「我娘家廣福邨，我覺得除咗個街市無乜嘢賣之外，真係幾好住」、「你無緣欣賞廣福嘅優點（不知幾好幾舒服）」、「住井字好舒服好好風，真心唔使一開門望住對面屋」。有網民更指自己首派凶宅，「我首派彩雲二邨，凶宅，瓊宮1202」、「我上次係雙屍」。

有網民大讚廣福邨有靚海景，廣禮樓有兩邊望海，「我細個住隔離廣義，真心好住，井型唔係真係咁恐怖」，不過港人坦承自己已經上去單位睇過，可惜入邊欄杆望住個天井，真係頂唔順！

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責任編輯︰王明芳