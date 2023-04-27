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【家教欠奉】搭巴士插隊起爭執港童粗口互鬧　涉事少年︰打尖咁又點？

親子 12:37 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

港童搭巴士插隊起爭執。

香港地人多擠逼，排隊起爭執經常發生，日前網上就流傳一段短片，兩名港童因為搭巴士時，有人打尖而起爭執，兩人以粗口互鬧，而涉打尖的少年，更直言︰「（打尖）咁又點」？網民直斥冇家教。

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片長約1分鐘30秒，影片涉及兩名少年，一名黑衫童及一名灰衫童，黑衫童在排隊時打尖，灰衫童出言指責。

黑衫童︰「你唔好以為大聲就係惡，我企喺度好耐㗎啦，你知唔知呀。」
灰衫童︰「呢度好多人都企咗好耐㗎啦。你知唔知，前一班（巴士）嘅客已經企晒喺後面排隊，得你一個喺到企呀。」
黑衫童︰「遲一班又點呀？先到先得㗎嘛。」
灰衫童︰「你都識講先到先得，我哋到先㗎。」
黑衫童︰「我本來喺度㗎。」
灰衫童︰「仲乜打尖呀?」
黑衫童︰「大聲唔代表惡㗎!」
灰衫童︰「你唔係打尖，我仲乜鬧你!」
黑衫童︰「（打尖）咁又點？」
灰衫童︰「係咪要成班人圍住你X呀！」
黑衫童︰好呀，除褲呀！除褲呀！你咪好威嘅咩，除褲（X我）呀！講乜粗口呀，我一句粗口都無講！拗唔過就收聲啦！哎呀，最近好多XX仔（以粗口侮辱灰衫童）！」

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網民斥冇家教

兩人衝突時以粗口互鬧，而被指打尖的黑衫港童態度囂張，網民直斥「冇家教」，呼籲他們的家長及學校正視問題，好好管教︰「黑衫童打尖有錯在先都咁串嘴」、「灰衫童滿口粗口鬧人係咪都有問題？」

網民認為兩位港童的態度，家長和學校都有責任，「見到咁細個就咁，真係心都嗡晒」，「打尖唔啱，鬧人唔啱，咁細個就有咁嘅態度，更加唔啱！」

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責任編輯︰王明芳

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