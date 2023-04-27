【打擊罪行】警聯入境處觀塘掃黃　6名女子被捕

▲ 警方聯同入境處展開掃黃行動，拘捕6名女子（警方提供）

觀塘警區特別職務隊人員聯同雜項調查隊人員、特遣隊人員、巡邏小隊人員、秀茂坪警區特別職務隊及入境事務處人員根據線報及經深入調查後，昨日（26日）展開代號「冠軍」（CHAMPION）的掃黃行動。人員於康寧道、通明街、物華街，輔仁街及祟仁街一帶，拘捕4名年齡介乎為27至48歲的內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。被捕女子現正被扣留調查，稍後將交入境事務處跟進。



另外，觀塘警區特別職務隊人員在輔仁街拘捕兩名年齡分別為43歳及53歲的本地女子，涉嫌「唆使他人作出不道德行為」。人員亦在附近兩個單位內檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及潤滑油等。



警方表示，公眾地方招攬人客賣淫活動乃觀塘警區及秀茂坪警區重點打擊目標之一，人員會繼續留意相關情況及採取嚴厲執法行動。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動。

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記者：李芷玲