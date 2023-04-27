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【家庭經濟】單親媽媽想申請低收入津貼　女兒怕丟臉反對遭網民怒轟

親子 14:18 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

一名單親媽媽想申請低收入津貼，可是女兒怕丟臉反對。（iStock圖片）

單親媽媽要養家又要照顧仔女真不容易，幸好各地政府對於低收入家庭，都有提供生活補助金，台灣亦不例外，他們會為低收收入家庭提供各種生活補助。不過，不是每個家庭的子女都感受到單親媽媽的不容易。4月25日，有單親媽媽在facebook發文大呻，「想申請低收入卻不被女兒諒解」，因為女兒認為「被知道是低收入戶很丟臉」。網民紛紛表示同情，更狠批女兒只顧自己面子，沒體貼媽媽的辛勞。

該名單親媽媽在Facebook的社團「爆料公社」發文，指自己的丈夫去世後，她每天打兩份工、做10多個小時，把一對仔女養大，從來沒靠任何人資助。現在兒女一個是國中生，另一個已是高三生，但她深感體力大不如前，要減少一份工作，同事於是建議她申請低收入補助，增加收入來源亦可減免孩子的學費。

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兒子願打工幫補家計

單親媽媽向兒子、女兒提出申請補助金時，女兒竟強烈反對，覺得「被知道是低收入戶會很丟臉、不想被同學看不起」。兒子不想媽媽及妹妹起衝突，為她們調停，更指自己可以出外打工，幫補家計。單親媽媽在文中透露，對女兒的心態不對感難過，更懷疑自己要申請補助是否錯誤，最後她還是選擇一人撐起︰「我只好繼續撐起，不敢再有想減少工作量的想法了。」

帖文一出即引起熱議，網友都支持她申請補助的做法︰「支持申請，沒什麼好丟臉，女兒需再教育」、「我小時候也是低收入戶，家裡真的太苦了，但是我長大同樣也會去幫助別人，要讓孩子知道申請低收不是不用回饋給社會的，好好開導孩子他會理解的」。有網民狠批女兒死要面︰「申辦中低收入並不可笑，可笑的是你女兒的心態。」、「丟臉？ 學費自己出才不丟臉。」更提議她︰「等女兒滿16就叫她去打工，讓她知道賺錢得來不易，當她吃了苦頭就會知道肚子比面子重要」及「女兒活在象牙塔裡，請她自己半工半讀試試看，沒必要死撐著，可恥的是孩子自己看不起自己」。

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責任編輯︰王明芳

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