【恐怖邪教】邪教教主稱禁食上天堂　空姐變賣身家拋夫帶9歲兒絕食身亡

▲ 邪教教主稱禁食上天堂，空姐變賣家當，拋夫帶9歲兒絕食亡。

邪教醜聞愈揭愈驚人，非洲肯雅有邪教組織透過「絕食可上天堂」的號召，令大批信徒活活餓死，當地警方至今已於其中一個教會據點附近的森林，掘出至少90具屍體。其中一名死者還證實是早前已失聯的空姐，以及其9歲兒子。據了解，任職於「卡塔爾航空」的空姐篤信邪教，毅然辭職，更帶著兒子出走到非洲，與夫家斷絕一切聯絡。

最新影片:

綜合外國報道，於「卡塔爾航空」任職11年的空姐Beatrice Ajenta Charles，今年3月突然向公司請辭，並變賣所有資產，僅留下一封手寫信給丈夫，內容大概是暗示自己不會再回來，便帶著其兒子Jason出走非洲肯雅，加入名為「好消息國際教會」的邪教組織。

Beatrice更將變賣資產所得的資產，悉數捐贈予邪教領袖Paul Mackenzie Nthenge，於本月4日最後一次露面後，便消失無蹤。報道又指，Beatrice的妹妹其後也被發現與家姐有類似遭遇，辭去原來軍隊的工作，加入邪教後亦下落不明，而弟弟同樣在加入邪教後失蹤。

邪教領袖Paul一直向信徒聲稱，只要禁食，就能夠上天堂，與耶穌相見，令大量信徒深信不疑，最終監生餓死，他本人亦於本月14日被警方拘捕。警方其後根據消息，在屬於邪教組織的農場附近一座森林挖掘，至今已掘出至少90具屍體，當中包括Beatrice Charles與兒子Jason。由於被發現的遺體，有約6成被害者為兒童，其次為婦女，大多數未成年死者是被他們的父母強制禁食致死，因此當局相信Jason是在親人監視下，活活餓死。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣