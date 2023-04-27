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【末代通識】DSE通識必答題涉膠袋徵費、長者友善及藥物專利　政治題再絕迹

社會 11:37 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

文憑試末代通識科考試今日（27日）舉行，卷一必答題部分未見有政治題（梁凱婷攝）

中學文憑試（DSE）末代通識科考試今日（27日）舉行，今早首先開考的卷一必答題部分未見有政治題，3題分別涉及議題包括提高膠袋徵費、長者友善及藥物專利。

卷一第1題要求考生描述資料中受訪者對提高塑膠購物袋收費看法的1個主要特徵，並參考政府公報及新聞報道，提出調整收費水平時政府需考慮的2個因素，以及在處理香港即棄塑膠問題上，認為採用「徵費」還是「禁止使用」較合理，參考資料及就考生所知解釋答案。

第2題要求考生解釋世衞研究中，部分人士對長者抱持的2個偏見，並解釋為何是偏見；再解釋資料中的「長者學苑」網站及其他機構紀念特刊內的學習活動，如何提升長者生活質素；並提供一則涉及政府、商界及學術界等參與的資料，參考資料及就考生所知，論述不同持份者如何參與長者友善環境建設。

第3題則要求考生藉網上文章，描寫專利藥及仿製藥的價格差異，並提出1個解釋；再參考資料及就考生所知，就「藥物專利能改善全球的公共衞生」這項陳述，提出並解釋正反論據各1個。

自2012年首屆文憑試通識科考試，不時出現涉及政治社會參與議題的「政治題」，包括政府管治效能、立法會拉布、元旦遊行及國民身份認同等，最近在2020年就曾出現新聞自由與社會責任兩難題，其後兩屆政治題均絕迹。

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記者：梁凱婷

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