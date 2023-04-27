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【劉松仁近況】松哥3年前誤傳中風後淡出　劉松仁復出再度製作《利瑪竇》

娛樂 12:16 2023/04/27

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劉松仁狀態回勇。

現年73歲的劉松仁（松哥）於3年前被拍到靠拐杖行路，引來中風傳聞，當時由他策劃、執導及創作的音樂劇《利瑪竇》第二度公演，松哥不但未有將音樂劇延期，且從綵排到演出都全程跟足，十分專業！

而當年有份演出的歌手王梓軒，日前於社交平台上載和劉松仁的合照，更預告松哥計劃將《利瑪竇》再度搬上舞台。

從王梓軒上載與松哥的合照所見，劉松仁精神奕奕，狀態很好，當中王梓軒寫道：「松哥話係時候再合作喇，Could the gang be getting back together again?」當中更Hastag音樂劇《利馬竇》，不少網民也留言指是「好消息」，更說「萬分期待」。

【劉松仁近況】松哥兩年前誤傳中風後淡出　劉松仁騷近照外表清減不少

王梓軒於社交平台上載和劉松仁的合照。（取自instagram）

全力參與製作《利瑪竇》

王梓軒經理人石祐珊接受媒體訪問，近日跟松哥見過面，二人打算再度製作音樂劇《利瑪竇》和演唱會。

《利瑪竇》於2019及2020年共公演20場，石祐珊對媒體表示，原本松哥計劃2021年跟中樂團合作，安排《利瑪竇》台前幕後和中樂團成員同台演唱，惟疫情下計畫被迫取消。

石祐珊更說松哥花不少心血製作《利瑪竇》，故希望重啟《利瑪竇》的演出計劃，松哥更會參與全部製作。

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【最佳拍檔】劉松仁與米雪行山保健康　久未露面松哥精神飽滿

上月底灣區一日遊

於2019年底，傳出劉松仁中風的消息，松哥被目睹於文化中心出入，要撐着拐杖步行，報導指松哥右手常常緊握拳頭，食指跟尾指未能完全彎曲。

及至翌年，松哥被拍到撐住拐杖由太太攙扶陪到健康中心做物理治療，不過松哥回應指在舞台劇期間跌傷。

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跟松哥認識多年的米雪，知道松哥身體出狀況後，即介紹中西醫給松哥接受治療，又陪對方做氣功和行山，讓松哥快點兒康復。

近年松哥不時於社交平台跟網民互動，上月松哥除分享跟愛犬慶生的照片，月底更晒出多張返內地遊玩的照片，只見松哥笑逐顏開，精神也不俗。

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