【劉松仁近況】松哥3年前誤傳中風後淡出　劉松仁復出再度製作《利瑪竇》

▲ 劉松仁狀態回勇。

現年73歲的劉松仁(松哥)於3年前被拍到靠拐杖行路,引來中風傳聞,當時由他策劃、執導及創作的音樂劇《利瑪竇》第二度公演,松哥不但未有將音樂劇延期,且從綵排到演出都全程跟足,十分專業!

而當年有份演出的歌手王梓軒,日前於社交平台上載和劉松仁的合照,更預告松哥計劃將《利瑪竇》再度搬上舞台。

從王梓軒上載與松哥的合照所見,劉松仁精神奕奕,狀態很好,當中王梓軒寫道:「松哥話係時候再合作喇,Could the gang be getting back together again?」當中更Hastag音樂劇《利馬竇》,不少網民也留言指是「好消息」,更說「萬分期待」。

【劉松仁近況】松哥兩年前誤傳中風後淡出 劉松仁騷近照外表清減不少

▲ 王梓軒於社交平台上載和劉松仁的合照。(取自instagram)

全力參與製作《利瑪竇》

王梓軒經理人石祐珊接受媒體訪問,近日跟松哥見過面,二人打算再度製作音樂劇《利瑪竇》和演唱會。

《利瑪竇》於2019及2020年共公演20場,石祐珊對媒體表示,原本松哥計劃2021年跟中樂團合作,安排《利瑪竇》台前幕後和中樂團成員同台演唱,惟疫情下計畫被迫取消。

石祐珊更說松哥花不少心血製作《利瑪竇》,故希望重啟《利瑪竇》的演出計劃,松哥更會參與全部製作。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【最佳拍檔】劉松仁與米雪行山保健康 久未露面松哥精神飽滿

上月底灣區一日遊

於2019年底,傳出劉松仁中風的消息,松哥被目睹於文化中心出入,要撐着拐杖步行,報導指松哥右手常常緊握拳頭,食指跟尾指未能完全彎曲。

及至翌年,松哥被拍到撐住拐杖由太太攙扶陪到健康中心做物理治療,不過松哥回應指在舞台劇期間跌傷。

最新影片推介:黃嘉樂夫婦專訪

跟松哥認識多年的米雪,知道松哥身體出狀況後,即介紹中西醫給松哥接受治療,又陪對方做氣功和行山,讓松哥快點兒康復。

近年松哥不時於社交平台跟網民互動,上月松哥除分享跟愛犬慶生的照片,月底更晒出多張返內地遊玩的照片,只見松哥笑逐顏開,精神也不俗。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R