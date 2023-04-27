【床蝨入屋】港男三歷木蝨入屋　分享滅蝨實戰經驗：兩個地方勿去

▲ 木蝨3度入屋，港男分享滅蝨實戰經驗。

床蝨又名木蝨，因繁殖速度快，一旦入屋便會讓人十分頭痕！一名港男於網上分享木蝨3度入屋的經歷，表示自己曾在公園閒坐，以及坐茶餐廳卡位時被咬。他總結自己幾次滅蝨的心得，強調要果斷下手，「不要留力，殺父仇人咁出盡力大力撳死佢」。

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該名港男在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發帖，指於2019年10月某天晚上在公園時被咬，十分痕癢，更將木蝨帶入屋，被咬足一個月才發現是木蝨，但幸好是雄性木蝨，又指其匿藏在床上枕頭內，「捉咗整死之後就無事」。

而樓主第二及第三次被咬，皆是晚上坐在茶餐廳卡位吃飯所致。第二次為去年7月，樓主指自己當時已有經驗，

第二晚反轉張床，真係匿咗喺床冚，捉咗整死咗。

他表示，由於那次抓到的木蝨「肚較大，似乸，怕已生蛋」，於是買了滅蝨噴霧噴了整張床及房間每個位置，「過咗1個月無事當完成」。

第三次木蝨入屋則在日前發生，樓主形容這次比之前更當機立斷，

唔等即摷，好快喺床邊發現，整死佢仲成手係血。

他隨後再用滅蝨噴霧噴床及房間以防萬一，「連門口四邊都狂噴（只得40呎的房）」。

防木蝨入屋貼士

樓主總結自己3次經驗，提醒網民入夜後到餐廳不要坐卡位，「下底及邊位有紙皮雜物最大機會有蝨」，又指公園草叢泥土夜後亦大機會有蝨，「總之夜後咪去太黑地方，咪逗留」。

他表示，如發現木蝨入屋要盡早處理，「一定要鬥快，不可拖，只要無端被咬而肯定不是蚊咬，及瞓瞓下咬醒瞓唔返，好肯定是木蝨」，又提到最好找幾個人一起解決，「一個負責揾，一個負責睇佢跌喺邊度，可即時殺掉」。

樓主強調，處理木蝨不能猶豫，必須果斷殺死：

不要留力，殺父仇人咁出盡力大力撳死佢，否則死唔去走去第二度搵唔返就大件事。

帖文一出引來不少網民留言，分享更多處理方法，「如果蝨咬一般會咬出一條路」、「用99%消毒水噴一次全屋加抹牆 ，將啲床加床褥用芒膠包住包幾層，唔好俾佢有窿窿罅罅」、「我當年都係一個人作戰，皺紋膠紙幫到你，一痴佢哋就無得郁，$3有一卷都有排你用」。

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正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨/木蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家治床蝨的方法，包括以下幾種：

吸塵器處理︰用吸塵器於家居四周抽吸，亦可在吸塵器的收集袋中先加入一些殺蟲劑，使吸入收集袋中的床蝨中毒死亡。

蒸氣噴射︰使用會噴出高溫蒸氣的機器，以約80°C的溫度消滅表面及藏在細縫的床蝨。

清洗紡織品︰先用密封厚膠袋/箱盛載被床蝨污染的衣物、床單、窗簾等，用不低於80°C的熱水浸泡或徹底清洗。

化學防治︰於家居隱閉處及縫隙，噴灑或注入具殘留性的殺蟲液劑。另可使用天然矽藻土製成的粉劑（DE粉）施放於床蝨出沒及匿藏處。

環境防治︰定期檢查及洗擦家具，勤洗被褥、衣物，保持家居環境乾爽，避免用二手家具。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨/木蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣