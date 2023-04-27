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【日本旅遊】東京近郊THE OUTLETS湘南平塚4月28日開業　共150店舖設富士山觀景台【內附連結】

休閒消費 12:43 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

位於神奈川縣的全新THE OUTLETS湘南平塚，將於4月28日正式開幕。（相片來源：官方網站）

近年日本新Outlet陸續開業，位於神奈川縣的THE OUTLETS湘南平塚（THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA），將於4月28日開幕，為AEON Mall旗下第3間Outlet，準備出發去東京的話，必要順道一遊。

前往THE OUTLETS湘南平塚距離東京約兩小時列車車程，最方便可在橫濱轉車，乘坐JR東海道線至平塚站，再轉乘巴士，車程約65分鐘。Outlet以「～刺激五感的場所～Live, Play and Feel」為概念，除了購物商場以外，亦提供體驗型活動及戶外設施，如公園、運動場地及觀景台等。

建築樓高兩層，分成多個部分，約有150間店鋪，包括11間日本新登場店鋪，集合日本及國際時裝鞋履品牌、運動戶外品牌、家品雜貨等，包括FURLA、ABAHOUSE、BEAMS、New Balance等等，相當多元化。

最矚目是有關東最大間的Snow Peak戶外用品專門店，更會在戶外空間提供特別營火體驗。全新形態的「LOGOS SHOP & HIROBA」亦是關東首次開業，設有休憩區試用自家產品。

Outlet室外空間分成東西兩邊，有大片草地及大型LED，欣賞足球及運動賽事。設施中間的「大神VILLAGE」是個綠化庭園，更有GODIVA Cafe供應飲料及甜品。另外亦有餐廳、美食廣場FOOD FOREST、市場，最吸引是仙台牛舌專門店開設的利久食堂及北海道札幌湯咖喱。

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位於停車場天台的FUJI TERRCE，高度約22米，可以看到附近的景色，包括相模平野、富士山、大山，甚至箱根及伊豆的群山。Outlet亦與當地足球隊及景點合作，設有練習場、CLUB HOUSE，亦會有新江之島水族館的魚缸、共享單車租用等不同設施及服務。

THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA（湘南平塚）
地址：神奈川縣平塚市大神字一之堰605
開幕日期及時間：4月28日9am

記者：張頌婷

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