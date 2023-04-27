【選舉舞弊】廉署起訴康文署助理煽惑他人投白票　另通緝前區議員郭子健

▲ 廉署落案起訴一名康文署辦公室助理，指她涉嫌在2021年立法會選舉期間，分享前區議員郭子健煽惑他人在該選舉中不投票貼文。（資料圖片）

廉署昨日（26日）落案起訴一名康文署辦公室助理九項罪名，指她涉嫌在2021年立法會選舉期間，分享前區議員郭子健煽惑他人在該選舉中不投票貼文，到多個社交媒體群組。廉署同時通緝已移英的郭子健。



被告黃佩君，48歲，康樂及文化事務署辦公室助理，被控九項罪名，即在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票的非法行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A（1）（a）條。她獲准保釋，明日（28日）在東區裁判法院答辯。



黃佩君涉嫌在2021年立法會選舉的選舉期間，在9個社交媒體群組上展示同一個煽惑他人在該選舉中不投票貼文。



廉署早前就有關貼文展開調查。發現黃佩君展示的貼文，原文由前區議員郭子健在其個人社交媒體專頁發布。



郭子健，32歲，前青衣南區議員。他涉嫌在2021年立法會選舉的選舉期間，13次在多個社交媒體專頁、群組和通訊群組頻道展示3個煽惑他人在該選舉中不投票的貼文，包括黃佩君分享的貼文，違反《條例》第27A（1）（a）條。據其他媒體報道，郭子健21年下半年已移居蘇格蘭。



廉署至今已落案起訴10人干犯該罪行，除黃佩君尚未答辯，其餘9人全部被定罪，另有一人接受警誡。

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責任編輯：李梓𨭎