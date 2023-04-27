【過勞死】每日工作近12小時　24歲媽疑過勞猝死遺2孩【附12大過勞徵兆】

▲ 24歲媽每日工作近12小時疑過勞猝死。

長期超時工作，小心身體出現狀況。一名24歲女子近日在工廠宿舍猝死，丈夫王先生表示，妻子每天工作長達10多小時，認為死因與過勞有關，而中介方目前只願意支付3萬元（人民幣，約港幣3.4萬元）喪葬費。

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綜合內地傳媒報道，王先生表示，妻子生前一直很健康，育有2個小孩。今年2月，她和中介公司簽署合約，被派遣到上海比路電子股份有限公司工作，而中介公司未為其繳付社保。

王先生指妻子向他反映，這段期間經常加班，一天工作11至12小時，2個多月只休息了2天。4月15日晚上7時許，妻子下班後回到宿舍休息，其後室友發現她失去意識，王先生接到室友的電話，40分鐘後趕到現場，獲告知妻子已被送到殯儀館。

王先生控訴，妻子的死與工作量過大有關，他向中介公司提出賠償申索，但對方卻以各種理由推脫責任。他們，認為妻子的死與工作無關，只是個人身體原因所致。

涉事中介安徽林威德公司表示，事發當晚警方到達現場，當時認定死者為猝死，但需要家屬同意驗屍進一步確定結果，公司亦願意依司法程序協商解決，惟家屬不配合。

對於死者過勞的指控，負責人解釋，工廠是計算時薪，工時長短取決於個人。而出於人道主義，中介公司表示願意支付3萬元喪葬費。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣