【孕婦行山】7孩媽從不避孕懷胎8月登山　曾中途骨折連累救援山友受傷

▲ 台灣有KOL 7孩媽近日陀B 8月挑戰高難度行山，去年曾行山中途骨折累救援山友。

孕婦做適量運動可維持體能、改善下背痛，或助減少妊娠不適、生仔過程更有體力。不過，孕媽要評估所做運動的風險。台灣有位網紅是多孩媽媽，連同肚中快出世的BB共育有7孩，她近日分享陀B八個月去挑戰高難度行山，行足14小時，成為「最強孕婦」，不過，有山友踢爆她前年同樣陀巨肚行山，結果受傷要救援，山友擔任救護員為救她而受傷。

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綜合台灣傳媒報道，網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」的媽媽Sydney現年34歲，她於21歲時與大10年任獸醫的丈夫結婚，2人決定婚後不避孕，認為小孩是上帝的恩典，來幾個就生幾個。夫妻十分恩愛不斷造人，她在22歲生下長子，之後平均不到2年生1個，Sydney去年驚喜宣布懷上第7胎，連同肚中快出世的BB，她升格為「7孩媽」。

懷胎8月行山14小時

喜歡做運動的Sydney，23日（星期日）分享帖文，她挺著約8個月孕肚登山，她提及扣掉休息1小時，總共走了14小時沒停下來，沒想到即將臨盆的自己居然完成了，開心分享︰

孕婦真的完成了，順利單攻志佳陽大山，治腳癢，單程8公里，陡升1700m，等於爬了三座101大樓，03:00起登，10:50登頂。

▲ Sydney陀著第7胎，成功行山登頂。（facebook圖片）

前年大肚行山骨折累救援山友

該帖文引起熱議，有網民讚她是「最強孕婦」，但有網民擔心風險影響自己及胎兒，而更甚的是萬一有意外，亦會影響救護員。的確，有山友在網上爆料，指出Sydney在前年懷6寶孕肚30多周快要生時也去行山，當時沒是次好彩，她爬山中途出意外骨折。Sydney亦曾受訪分享行山受傷經歷，表示很多大隻男士抬她下山。

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網民斥害己害人

該名山友26日（昨日）在臉書社團「靠北登山大小事」爆料，稱前年10月底、Sydney懷6胎30多周的時候，曾在登山半途骨折，當時由於緊急救護技術員上山需要幾小時，她卻不斷喊冷喊痛，山友希望能盡快送她下山，擔任救護員角色，用背架做了簡易擔架抬她下山。

那段路很窄且非常滑，由於您是孕婦且快生了，我有幾度差點滑倒用撐的硬拉回來，再加上事前的過度負荷，導致髂脛束症候群拉傷休養半年以上。

山友不評論孕婦登山是否是正確或安全的行為，但希望Sydney審視一下風險，不要害己害人。有網民斥責她「不要為了網路流量、業配，不顧胎兒安危做愚蠢行為」、「登山一定有風險，可是當風險轉嫁到他人身上就很不應該」、「只能說恭喜你順利下山，如果不小心又跟上次一樣是不是又要麻煩救難人員前來救援」。

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責任編輯︰王明芳