  • 23°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 14:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【性感KOL】網紅瑋兒車廂睡覺相受網民注意　KOL兼物理治療師熱愛派福利【多圖】

娛樂 13:47 2023/04/27

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

KOL瑋兒很受歡迎！

「地下鐵碰著她，好比心中女神進入夢......」近日，網上流傳一名女生乘搭捷運的相，被瘋傳也只因女生穿得相當性感，大騷驕人上圍！

經網民人肉搜尋後，發現相中人是大馬網紅瑋兒，那張搭捷運的相是舊照，其IG有更多同樣充滿視覺效果的相片。

衣著大膽

在去年10月，瑋兒在IG分享兩張「路人視角」的相，她在乘搭捷運時身穿低胸上衣、超貼身短裙，如果一烏低身的話，定必春光乍洩。

網民留言道：「我放大只是為了看刺青而已」、「這樣很容易坐過站耶」、「這視角會秒殺很多男生」。

在瑋兒的IG中，大部份相片也是「福利圖」，瑋兒會穿上貼身裝、露腰裝、露背裝、中空裝，展現美好的身段，當然也少不了比堅尼靚相。

    點擊圖片放大
    +20
    +19

為認可物理治療師

瑋兒除了是KOL之外，她也是一名認可的物理治療師，她過往曾在一邊工作一邊讀書，並在今年3月行畢業禮。

    點擊圖片放大
    +20
    +19

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【性感KOL】香港靚女插畫家日本出寫真　KITKAT與日本人拍拖：示愛較大膽直接
23:31 2023/03/18
【性感KOL】香港靚女插畫家日本出寫真　KITKAT與日本人拍拖：示愛較大膽直接
【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
15:56 2023/03/21
【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
19:23 2023/03/24
【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
【靚女KOL】卡姐掌握流量密碼派福利益粉絲　體驗痛症治療大聲嗌痛【多圖】
18:46 2023/03/31
【靚女KOL】卡姐掌握流量密碼派福利益粉絲　體驗痛症治療大聲嗌痛【多圖】
【性感KOL】大胃王Suet E食極唔肥　後悔一時心軟被拍露點照【多圖】
18:23 2023/04/03
【性感KOL】大胃王Suet E食極唔肥　後悔一時心軟被拍露點照【多圖】
【靚女KOL】寒流女Annabelle是飛鏢高手　譚泳銚：靜態運動講求集中力【多圖】
16:58 2023/04/15
【靚女KOL】寒流女Annabelle是飛鏢高手　譚泳銚：靜態運動講求集中力【多圖】
【性感KOL】嘉盈穿比堅尼玩潑水大派福利　指男人不可能喜歡女人平胸【多圖】
16:59 2023/04/18
【性感KOL】嘉盈穿比堅尼玩潑水大派福利　指男人不可能喜歡女人平胸【多圖】
【開心獎門人】曾志偉異性緣旺多女「埋身」　被爆私會網紅全程陪伴左右
11:24 2023/04/21
【開心獎門人】曾志偉異性緣旺多女「埋身」　被爆私會網紅全程陪伴左右

你可能感興趣

【性感KOL】香港靚女插畫家日本出寫真　KITKAT與日本人拍拖：示愛較大膽直接
23:31 2023/03/18
【性感KOL】香港靚女插畫家日本出寫真　KITKAT與日本人拍拖：示愛較大膽直接
【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
15:56 2023/03/21
【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
19:23 2023/03/24
【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
娛樂人物職業 網紅 KOL 網絡熱話 娛樂行業 馬來西亞

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命