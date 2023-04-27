【性感KOL】網紅瑋兒車廂睡覺相受網民注意　KOL兼物理治療師熱愛派福利【多圖】

▲ KOL瑋兒很受歡迎！

「地下鐵碰著她，好比心中女神進入夢......」近日，網上流傳一名女生乘搭捷運的相，被瘋傳也只因女生穿得相當性感，大騷驕人上圍！

經網民人肉搜尋後，發現相中人是大馬網紅瑋兒，那張搭捷運的相是舊照，其IG有更多同樣充滿視覺效果的相片。

衣著大膽

在去年10月，瑋兒在IG分享兩張「路人視角」的相，她在乘搭捷運時身穿低胸上衣、超貼身短裙，如果一烏低身的話，定必春光乍洩。

網民留言道：「我放大只是為了看刺青而已」、「這樣很容易坐過站耶」、「這視角會秒殺很多男生」。

在瑋兒的IG中，大部份相片也是「福利圖」，瑋兒會穿上貼身裝、露腰裝、露背裝、中空裝，展現美好的身段，當然也少不了比堅尼靚相。

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為認可物理治療師

瑋兒除了是KOL之外，她也是一名認可的物理治療師，她過往曾在一邊工作一邊讀書，並在今年3月行畢業禮。

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