【性感KOL】網紅瑋兒車廂睡覺相受網民注意 KOL兼物理治療師熱愛派福利【多圖】
娛樂 13:47 2023/04/27
「地下鐵碰著她，好比心中女神進入夢......」近日，網上流傳一名女生乘搭捷運的相，被瘋傳也只因女生穿得相當性感，大騷驕人上圍！
經網民人肉搜尋後，發現相中人是大馬網紅瑋兒，那張搭捷運的相是舊照，其IG有更多同樣充滿視覺效果的相片。
衣著大膽
在去年10月，瑋兒在IG分享兩張「路人視角」的相，她在乘搭捷運時身穿低胸上衣、超貼身短裙，如果一烏低身的話，定必春光乍洩。
網民留言道：「我放大只是為了看刺青而已」、「這樣很容易坐過站耶」、「這視角會秒殺很多男生」。
在瑋兒的IG中，大部份相片也是「福利圖」，瑋兒會穿上貼身裝、露腰裝、露背裝、中空裝，展現美好的身段，當然也少不了比堅尼靚相。
▼點擊圖片放大
+20
+19
為認可物理治療師
瑋兒除了是KOL之外，她也是一名認可的物理治療師，她過往曾在一邊工作一邊讀書，並在今年3月行畢業禮。
▼點擊圖片放大
+20
+19
最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動