【微笑抑鬱症】KOL在社交媒體散發正能量 獨處時卻出現抑鬱和自殺念頭

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在會診期間，筆者曾經見過一位社交媒體的KOL，她在社交媒體的 post 都是笑容滿面和散發出正能量，每個post都吸引大量的like和 粉絲支持，可是她發現在一個人獨處的情況，尤其是在夜闌人靜的時候，她就判若兩人會出現抑鬱症狀和自殺念頭，要解釋她的現象首先我們要了解什麼是「微笑抑鬱症」？

微笑抑鬱症 (Smiling Depression) 這個名詞首先出現在1959年精神分析大師Frieda Fromm-Reichmann的論文當中，它的定義是：「在他人面前展現出很開心，但在內心卻承受着抑鬱的症狀！」也有另一個定義就是：「有抑鬱問題，但成功將問題隱藏！」換言之，患者表面看起來非常快樂，但其實內心很抑鬱。

微笑抑鬱症現階段並未歸納為一種精神疾病，因此在《精神疾病診斷與統計手冊第五版》(DSM-5) 當中並沒有這個診斷，在臨床方面，這個現象有可能被歸類為「非典型抑鬱症」(Atypical Depression)。

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典型抑鬱症患者是表裡一致，即是外表和心裡同時也是抑鬱狀態，可是微笑抑鬱症卻是表裡不一，即是表面笑面迎人，但內心卻是鬱鬱寡歡。微笑和抑鬱又如幣之兩面，兩個完全不同的對立面卻同時出現在同一個人身上，那麼我們能否用心理學去解釋這個現象？

根據精神分析（又稱心理分析），我們每個人都會採用不同的心理防衛機制 (Defense Mechanism)，微笑抑鬱症患者就是採用了微笑作為防衛機制去掩飾心中抑鬱。在意識層面他們在微笑，但在潛意識層面他們在哭泣。外在世界的壓力能引發抑鬱情緒，當情緒湧現時，微笑抑鬱症患者的抑鬱情緒並不是消失了，而是被壓抑，把自己的真實情感隱藏到潛意識。當到達一個臨界點，最終他們也會像典型抑鬱症那樣，出現嚴重的抑鬱病徵或自殺傾向。

此外另一位精神分析大師 Donald Winnicott 曾經提出真我 (True Self) 和 假我（False Self) 的理論，由於現今科技先進，社交媒體已經成為每個人生活的一部份，可惜不少人在社交平台失去了自我，他們只是報喜不報憂，換言之，在社交媒體展現的的可能是假我，而不是他們真實的一面（真我）。

治療微笑抑鬱症的方法，首先就是要自我覺察，辨識及了解內心的的真實情緒，然後選用合適的藥物或心理治療。病向淺中醫，當懷疑自己有這個情況，或情緒出現惡化，或萌生自殺念頭，應立即尋求專業人士協助！

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