  • 26°C
香港時間 : 2023429日 (週六) 19:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【微笑抑鬱症】KOL在社交媒體散發正能量 獨處時卻出現抑鬱和自殺念頭

醫生診症室 17:45 2023/04/29

分享：

分享：

熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

劇照。

在會診期間，筆者曾經見過一位社交媒體的KOL，她在社交媒體的 post 都是笑容滿面和散發出正能量，每個post都吸引大量的like和 粉絲支持，可是她發現在一個人獨處的情況，尤其是在夜闌人靜的時候，她就判若兩人會出現抑鬱症狀和自殺念頭，要解釋她的現象首先我們要了解什麼是「微笑抑鬱症」？

微笑抑鬱症 (Smiling Depression) 這個名詞首先出現在1959年精神分析大師Frieda Fromm-Reichmann的論文當中，它的定義是：「在他人面前展現出很開心，但在內心卻承受着抑鬱的症狀！」也有另一個定義就是：「有抑鬱問題，但成功將問題隱藏！」換言之，患者表面看起來非常快樂，但其實內心很抑鬱。

微笑抑鬱症現階段並未歸納為一種精神疾病，因此在《精神疾病診斷與統計手冊第五版》(DSM-5) 當中並沒有這個診斷，在臨床方面，這個現象有可能被歸類為「非典型抑鬱症」(Atypical Depression)。

最新影片推介

典型抑鬱症患者是表裡一致，即是外表和心裡同時也是抑鬱狀態，可是微笑抑鬱症卻是表裡不一，即是表面笑面迎人，但內心卻是鬱鬱寡歡。微笑和抑鬱又如幣之兩面，兩個完全不同的對立面卻同時出現在同一個人身上，那麼我們能否用心理學去解釋這個現象？

根據精神分析（又稱心理分析），我們每個人都會採用不同的心理防衛機制 (Defense Mechanism)，微笑抑鬱症患者就是採用了微笑作為防衛機制去掩飾心中抑鬱。在意識層面他們在微笑，但在潛意識層面他們在哭泣。外在世界的壓力能引發抑鬱情緒，當情緒湧現時，微笑抑鬱症患者的抑鬱情緒並不是消失了，而是被壓抑，把自己的真實情感隱藏到潛意識。當到達一個臨界點，最終他們也會像典型抑鬱症那樣，出現嚴重的抑鬱病徵或自殺傾向。

此外另一位精神分析大師 Donald Winnicott 曾經提出真我 (True Self) 和 假我（False Self) 的理論，由於現今科技先進，社交媒體已經成為每個人生活的一部份，可惜不少人在社交平台失去了自我，他們只是報喜不報憂，換言之，在社交媒體展現的的可能是假我，而不是他們真實的一面（真我）。

治療微笑抑鬱症的方法，首先就是要自我覺察，辨識及了解內心的的真實情緒，然後選用合適的藥物或心理治療。病向淺中醫，當懷疑自己有這個情況，或情緒出現惡化，或萌生自殺念頭，立即尋求專業人士協助！

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

撰文 : 林震 精神科專科醫生

相關文章

【抗癌勇士】DJ鄭啟泰父親患直腸癌三期術後康復　徵狀：有便意無法順利排便以為便秘
17:40 2023/04/26
【抗癌勇士】DJ鄭啟泰父親患直腸癌三期術後康復　徵狀：有便意無法順利排便以為便秘
【恐怖意外】因倉鼠與未來叔仔起爭執　女子遭潑熱滾水致二級燙傷
11:04 2023/04/27
【恐怖意外】因倉鼠與未來叔仔起爭執　女子遭潑熱滾水致二級燙傷
【微笑抑鬱症】KOL在社交媒體散發正能量 獨處時卻出現抑鬱和自殺念頭
今日 17:45
【微笑抑鬱症】KOL在社交媒體散發正能量 獨處時卻出現抑鬱和自殺念頭

你可能感興趣

【抗癌勇士】DJ鄭啟泰父親患直腸癌三期術後康復　徵狀：有便意無法順利排便以為便秘
17:40 2023/04/26
【抗癌勇士】DJ鄭啟泰父親患直腸癌三期術後康復　徵狀：有便意無法順利排便以為便秘
【恐怖意外】因倉鼠與未來叔仔起爭執　女子遭潑熱滾水致二級燙傷
11:04 2023/04/27
【恐怖意外】因倉鼠與未來叔仔起爭執　女子遭潑熱滾水致二級燙傷
【微笑抑鬱症】KOL在社交媒體散發正能量 獨處時卻出現抑鬱和自殺念頭
今日 17:45
【微笑抑鬱症】KOL在社交媒體散發正能量 獨處時卻出現抑鬱和自殺念頭
治療 抑鬱症

最高瀏覽

【夫妻相處】丈夫洗澡2小時不出來 妻直闖浴室驚見呢一幕哭笑不得
13:33 2023/04/28
【夫妻相處】丈夫洗澡2小時不出來 妻直闖浴室驚見呢一幕哭笑不得
【舞台劇大師】驚傳女伴患癌離逝　詹瑞文深受大擊匿埋不見人
今日 13:52
【舞台劇大師】驚傳女伴患癌離逝　詹瑞文深受大擊匿埋不見人
【圈中好媽】陳自瑤為愛女送上生日驚喜　王浩信「現身」支持
今日 11:08
【圈中好媽】陳自瑤為愛女送上生日驚喜　王浩信「現身」支持