【兒童福祉】智障兒童學校宿舍曾有事故逾三年先上報 申訴專員公署促請教育局積極監察宿舍部運作

▲ 申訴專員趙慧賢。（陳靜儀攝）

申訴專員公署今日（27日）發布針對智障兒童學校宿舍部監管的調查結果表示，教育局以往並沒有針對智障兒童學校宿舍部另行訂立詳細的運作要求、限制及巡查制度，因此促請教育局積極發揮其監管智障兒童學校宿舍部機制的效能，亦需加強提升宿舍部的服務。

截止2022/23學年，香港共有17所教育局資助的智障兒童學校宿舍部，共含700名宿生。而宿舍部的管理及監管工作屬於學校日常運作，按照校本管理政策由學校負責。教育局則會從不同側面監管學校的營辦質素。

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而此次申訴專員公署調查發現，在2021年3月前，教育局沒有針對智障兒童學校宿舍的營運及管理發出指引，只由學校自行制定相關校本指引。此外，與宿舍部相關的法例及育局的其他指引，對智障兒童學校宿舍部的日常運作、個人照顧及護理服務、生活流程安排，以及需備存的紀錄等事宜也沒有規定。此外，公署指，教育局在2021年3月為特殊學校宿舍部編製《特殊學校策劃和管理宿舍服務指引》並無針對智障兒童的情況而訂明宿舍部在起居照料及護理方面須注意的事項，以及須遵從的程序。因此公署呼籲教育局應針對寄宿智障兒童的情況加強《實務指引》的内容，並為宿舍部的部分日常運作訂明基本要求（特別是在宿生的日常護理及記錄方面），要求各智障兒童學校宿舍部必須把教育局的部分基本要求納入他們自行制定的校本指引内。

公署亦指出，教育局未有強制智障兒童學校宿舍部於宿舍範圍安裝具錄影功能的閉路電視系統，亦沒有提供安裝資助，直至去年十月公署開展是次主動調查後，教育局才向資助特殊學校搜集有關資料。現時所有智障兒童學校的宿舍已全部裝閉路電視監察系統。此外，教育局皆沒有抽查智障兒童學校宿舍部的閉路電視錄影片段。因此，公署呼籲教育局教育局應訂定智障兒童學校須於宿舍部的範圍內設置具錄影功能的閉路電視系統及定期抽查閉路電視錄影片段的安排，並在有需要時提供額外的安裝資助，而該局亦應不時派員抽查有關片段。

智障兒童出現嚴重失控的情緒或行為時，學校為避免他們對自己或他人造成傷害，會按需要向他們使用身體約束物（例如約束帶、約束衣、寧緒椅及安全椅）以限制其肢體活動，或透過隔離方式來限制活動範圍。而是次調查發現，教育局未有備存需要使用有關身體約束物或隔離的寄宿智障兒童數目及個案詳情，教育局人員探訪或巡視智障兒童學校宿舍部，並沒有把抽查需要使用身體約束物或被隔離的寄宿智障兒童的情況列為需進行的項目。因此建議教育局對智障兒童學校宿舍部的監管應涵蓋使用身體約束物或隔離的工作，以確保並提醒宿舍部人員謹慎及正確地進行相關程序。教育局可於巡視智障兒童學校宿舍部時，要求校方匯報需要使用身體約束物或隔離方式作為管教及安全措施的寄宿智障兒童的數據及詳情，並即場抽樣查核決定約束或隔離個別宿生的文件。

此外，申訴專員公署亦呼籲教育局，把巡視宿舍保護環境及宿生的生活情況納入為外評項目的其中一環，並積極增加巡視頻次，考慮安排突擊巡視，檢討及擴廣巡視宿舍部的內容，制訂清晰的巡視分工及合作。在人員資料方面考慮加入具備保健衛生及社會工作方面資歷的人員，探討讓家長參與巡視宿舍部的可能性。

公署指，曾有一宗發生於智障兒童宿舍部的事故發生後逾三年才呈報。因此公署要求教育局定明智障兒童學校宿舍部提交意外事故書面報告的限期，並積極檢查有否拖延呈報任何意外事故。

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記者：解青羽