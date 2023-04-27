【食道癌】《男兒當入樽》54歲電影主唱患食道癌　全面停工醫生揭6大高危因素

▲ 《男兒當入樽》54歲電影主唱患食道癌，全面停工醫生拆解6大高危因素。

經典漫畫《男兒當入樽》其電影版《THE FIRST SLAM DUNK》於本港今年初上映，而且大受好評。不過，電影版的片頭曲〈LOVE ROCKETS〉的主唱CHIBA YUSUKE，早前卻傳來震撼彈，他於社交平台宣布自己患上食道癌，而且需要全面停工。

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樂團「The Birthday」官方Twitter發出聲明，證實CHIBA YUSUKE全面停工的消息，以讓其專心休養。而樂團原定本周末的公演及今後預定的演出亦會暫停。至於退票事宜則會留待各主辦單位安排，樂團表示為事件帶來的不便深表歉意。

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男性患食道癌風險較高

臨床腫瘤科專科唐美思醫生接受TOPick訪問表示，食道癌可分為鱗狀細胞癌及腺癌兩種。而生活習慣不良，如長期吸煙或酗酒的人士為最高危人士。男性普遍有長期吸煙或酗酒等不良習慣的比率比女性高，而這些不良習慣正正是形成食道癌的一大「元兇」，這亦解釋了為何男性患上食道癌的風險較高。

食道癌為本港第10號癌症殺手

根據醫管局資料，香港每年約400宗食道癌新症中約300宗為男性，與歐美西方國家比較，食道癌在亞洲地區發病率明顯為高，估計與亞洲人的飲食習慣有關。

食道癌高危因素

食道癌的成因至今並未有定論，但可能與長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、飲食習慣有關，如經常進食醃製煙燻食物。

若屬於以下類別，必須特別注意：

年屆六十歲或以上，男性

嗜酒

吸煙

愛吃醃製、煙燻食物

長喝滾燙飲料、湯品

胃酸倒流

6大早期症狀+2大後期症狀

大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣。由於無法正常進食，病人體重會下降，導致營養不良。當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。

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預防方法

以下方法可有效幫助預防食道癌：

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責任編輯：羅嘉欣