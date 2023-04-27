  • 25°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 13:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食道癌】《男兒當入樽》54歲電影主唱患食道癌　全面停工醫生揭6大高危因素

健康 13:26 2023/04/27

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

《男兒當入樽》54歲電影主唱患食道癌，全面停工醫生拆解6大高危因素。

經典漫畫《男兒當入樽》其電影版《THE FIRST SLAM DUNK》於本港今年初上映，而且大受好評。不過，電影版的片頭曲〈LOVE ROCKETS〉的主唱CHIBA YUSUKE，早前卻傳來震撼彈，他於社交平台宣布自己患上食道癌，而且需要全面停工。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】「回南天」牆壁潮濕加劇霉菌滋生　專家教用家居必備小物杜絕霉根

樂團「The Birthday」官方Twitter發出聲明，證實CHIBA YUSUKE全面停工的消息，以讓其專心休養。而樂團原定本周末的公演及今後預定的演出亦會暫停。至於退票事宜則會留待各主辦單位安排，樂團表示為事件帶來的不便深表歉意。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

男性患食道癌風險較高

臨床腫瘤科專科唐美思醫生接受TOPick訪問表示，食道癌可分為鱗狀細胞癌及腺癌兩種。而生活習慣不良，如長期吸煙或酗酒的人士為最高危人士。男性普遍有長期吸煙或酗酒等不良習慣的比率比女性高，而這些不良習慣正正是形成食道癌的一大「元兇」，這亦解釋了為何男性患上食道癌的風險較高。

食道癌為本港第10號癌症殺手

根據醫管局資料，香港每年約400宗食道癌新症中約300宗為男性，與歐美西方國家比較，食道癌在亞洲地區發病率明顯為高，估計與亞洲人的飲食習慣有關。

食道癌高危因素

食道癌的成因至今並未有定論，但可能與長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、飲食習慣有關，如經常進食醃製煙燻食物。

若屬於以下類別，必須特別注意：

  • 年屆六十歲或以上，男性
  • 嗜酒
  • 吸煙
  • 愛吃醃製、煙燻食物
  • 長喝滾燙飲料、湯品
  • 胃酸倒流

6大早期症狀+2大後期症狀

大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣。由於無法正常進食，病人體重會下降，導致營養不良。當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

預防方法

以下方法可有效幫助預防食道癌：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【日星隕落】日本寫真女星突驟逝終年26歲　經紀公司證實：難以接受
12:33 2023/03/27
【日星隕落】日本寫真女星突驟逝終年26歲　經紀公司證實：難以接受
【日星隕落】35歲日漫歌手突病逝　曾演唱中途暈倒送院揭患病
13:16 2023/03/02
【日星隕落】35歲日漫歌手突病逝　曾演唱中途暈倒送院揭患病
【日星隕落】日本情色片女王膽管癌病逝　曾拍50多部成人電影歷兩段婚姻
17:50 2023/04/14
【日星隕落】日本情色片女王膽管癌病逝　曾拍50多部成人電影歷兩段婚姻

你可能感興趣

【日星隕落】日本寫真女星突驟逝終年26歲　經紀公司證實：難以接受
12:33 2023/03/27
【日星隕落】日本寫真女星突驟逝終年26歲　經紀公司證實：難以接受
【日星隕落】35歲日漫歌手突病逝　曾演唱中途暈倒送院揭患病
13:16 2023/03/02
【日星隕落】35歲日漫歌手突病逝　曾演唱中途暈倒送院揭患病
【日星隕落】日本情色片女王膽管癌病逝　曾拍50多部成人電影歷兩段婚姻
17:50 2023/04/14
【日星隕落】日本情色片女王膽管癌病逝　曾拍50多部成人電影歷兩段婚姻
健康問題 食道癌 酗酒

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命