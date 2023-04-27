【疏忽照顧】涉以好立克代奶粉餵女嬰　母認虐兒准簽保守行為官斥枉為人母

▲ 23歲患抑鬱症母親認虐兒，准以2,000元簽保守行為2年（資料圖片）

23歲患抑鬱症母親涉於女兒2周歲起，多次未有帶她到醫院覆診，社工七度家訪下發現女嬰反應緩慢後送院，揭發女嬰營養不良。母親警誡下稱因經濟困難，改以好立克及阿華田代替奶粉，被控對所看管兒童或少年虐待或忽略罪，今（27日）於觀塘裁判法院承認案情，准以2,000元簽保守行為2年，撤銷控罪。裁判官判刑時怒斥被告枉為人父母，「如果你唔想養就唔好生，當人係狗仔都不如」。

女被告W. H. Y.（23歲）被控對所看管兒童或少年虐待或忽略罪，控罪指他於2021年5月14日至12月16日之間，在藍田某單位，故意忽略女嬰X，令她受到不必要的苦楚或健康損害。女嬰X為被告女兒，案發時介乎約2周至7個月大。控方庭上表示同意本案以簽保守行為處理。

裁判官判刑時怒斥被告枉為人父母，指被告沒有資格養育子女，未有顧及子女身體健康，「如果你唔想養就唔好生，當人係狗仔都不如，餵Horlicks（好立克）？」。

裁判官考慮到被告同意案情，判被告以現金2,000元簽保守行為2年，撤銷控罪。

案情指，被告與男友為未婚情侶，育有兩名兒女，小女兒為涉案女嬰X，由社工跟進家庭，其間被告患有抑鬱症。自2021年5月起，即女嬰約2周時，被告曾帶X到聯合醫院新生嬰兒科治療，其後5次未有帶X覆診。

社工案發時曾七度家訪，其間發現被告單位內有狗味及煙味，X反應緩慢，並在最後1次家訪時發現X身穿帶污漬的濕衣，且反應緩慢及手腳冰冷，遂送X到醫院治療，X被轉介至兒科深切治療部，被診斷有嚴重缺水及急性腎臟損傷，以及一定程度的營養不良等，及至2022年1月出院，同年2月由寄養家庭照顧。

被告與男友於2021年12月被捕，被告警誡下稱，因經濟困難而減少購買奶粉，並在奶粉吃光後，改以穀食類、好立克及阿華田代替。被告亦承認留意到X有所消瘦，惟沒有錢購買奶粉及看醫生。

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記者：梁錦麟