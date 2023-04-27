【免費乘車】九巴本周日請搭巴士　來往元朗大埔和安泰（西）至筲箕灣

▲ 九巴周日舉辦免費乘車活動。（九巴圖片）

九巴周日舉辦免費乘車活動。九巴指，全港市民本周日（30日）可免費乘搭指定九巴路線及班次，以推廣綠色運輸。市民當日可全日無限次免費乘搭太陽能主題巴士，有關巴士將行駛路線613 （安泰（西）（和泰樓）至筲箕灣）和路線264R （天耀至大埔墟站特快線）。

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路線613（車牌號碼：VG6020）於4月30日的預計班次時間表* 開出地點 開出時間 安泰（西）（和泰樓） 0900， 1140， 1420， 1700， 1940 筲箕灣 1020， 1300， 1540， 1820， 2100 *實際開出時間視乎路面情況而定

路線264R（車牌號碼：TV4811）於4月30日的預計班次時間表* 開出地點 開出時間 天耀 0945， 1315， 1745 大埔墟站 1130， 1600 *實際開出時間視乎路面情況而定

九巴表示，除免費乘車日外，亦會安排其他太陽能巴士行駛該兩條路線的其餘班次，讓市民可體驗減碳節能的巴士服務。

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745 4466，或使用九巴網頁www.kmb.hk和智能手機應用程式App1933查詢詳情。

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責任編輯：李梓𨭎