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【上訴終院】首涉《國安法》判刑條文提上訴　上訴庭批申終院上訴許可證明書

社會 13:08 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（資料圖片）

24歲理大男生早前就煽動他人分裂國家罪被判囚5年，早前被上訴庭駁回刑期上訴申請，指罪行屬《國安法》情節嚴重中罪責較低者的裁斷，條文訂明強制性5年為最低刑期，求情因素不能應用。男生再向上訴庭申請上訴之終審法院，上訴庭今（27日）頒下判詞，基於涉及重大而廣泛的重要性的法律觀點，故就申請上許可至終審法院批出證明書。
 
上訴人呂世瑜（24歲），早前承認1項煽動他人分裂國家罪，案發於2020年6月30日至9月24日。

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上訴庭早前透過書面處理申請，上訴庭於判詞指出，接納上訴人逾時少於1個月提出申請，而本上訴是首次涉及 《國安法》第21條及第33條之判刑條文，具有重大而廣泛的重要性的法律觀點，故就上訴許可至終審法院批出證明書。

上訴人提出的兩項法律觀為， 《國安法》第21條中關於罪行屬情節嚴重者的判刑條文，即「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑」，該如何恰當詮釋，尤以判處5年以上是否屬強制性。另就《國安法》第33條第1段的罪行該如何詮釋，特別是當中指明的3項條件是否已盡列無遺，若3項條件無一成立，刑罰不能減輕至5年以下，可否基於其他求情理由而減刑。

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記者：林育慧

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