【偏心爸媽】大晒女兒讀書叻參加比賽　愛打機畫漫畫大仔被父母當透明

▲ 有父母偏心讀書叻的女兒，對愛打機兒子就不理睬。（i-stock圖片）

「係呀，阿女真係好叻㗎，我哋毋須理佢，佢就自然考第一㗎啦！」兩夫婦一唱一和，意氣風發。「係呀，佢唔單止讀書叻，仲好有領導才能㗎，佢被老師挑選去參加比賽㗎！」爸爸朝向太太問：「老婆，阿女係參加乜嘢比賽？」媽媽抓抓頭：「唏，阿女參加咁多比賽，我點記得咁多喎！」

世上的確有不少孩子是毋須爸媽操心，卻能自動埋位溫習考得好成績的。不過面對現實吧，那些天生異稟的，都是人家的孩子，自己家裏的孩子卻是愈叫愈走，叫他們溫習嘛，他們仍自管打機呢！

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這對夫婦說他們壓根兒毋須催促女兒，我倒不會完全相信。過去，他們明明曾四出為女兒訪尋補習老師，又為女兒安排十多項課外活動，這叫「毋須理佢」？

我們在談話時，傳來有人按門外密碼鎖的聲音，兩夫婦不約而同臉色一變，噤聲不語。走入來的是一位年輕俊男，該是他們的長子吧！年輕人緊抿着嘴，完全沒有跟屋內的人有眼神接觸的打算，就直接走入房了。

爸媽有點尷尬：「嘻嘻，我哋個大仔。」「係囉，咪理佢！」一子一女，一個毋須理，一個咪理；一個是爸媽的驕傲，另一個則不欲提，當沒有生過。

聽說這個兒子自小讀書成績差劣，曾轉過多間學校，終日喜歡發白日夢、畫漫畫和打機。他未必是爸媽心目中的理想兒子，但就不屑一提了嗎？「邊個叻，我就錫邊個！」這公平嗎？

記得曾認識一位媽媽，她感慨地說：「我兩個仔是兩個極端，細佬考包尾，但哥哥就考全級第一。」她說時是牽着小兒子的手的，絲毫沒有嫌棄他。哥哥剛也放學，他跑過來直接將弟弟的書包拿過來，然後一臉關懷地牽着弟弟的另一小手。瞧着他們三人牽着手一起走的窩心背影，我敢肯定，這個家庭的前途是無限光明的。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「偏心」。

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