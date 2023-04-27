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【明日大嶼】港府收7800份公眾意見　6成表支持

社會 13:20 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

明日大嶼公眾諮詢上月底結束，六成意見表示支持。（資料圖片）

明日大嶼公眾諮詢上月底結束。發展局今（27日）表示，接獲約7800份公眾意見，6成意見表示支持，當中有60多份來自包括專業學會、智庫、商界、建造業、環保團體和關注組織等團體或組織。支持意見認為有助增加土地供應、完善策略運輸網絡。而反對則佔約兩成半，主要關注人工島對環境生態及公共財政的影響。

政府指，研究團隊亦持續從其他渠道如媒體報道、社交媒體等，了解公眾的看法，包括閱覽約180份相關報章專欄及社評。當中約有110份表明了立場，約六成表示支持項目。

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根據初步歸納收到的公眾意見，在可能融資選項方面，有意見表示擔心人工島建設對公共財政造成影響，對工程成本估算及控制有顧慮，以及認為經濟效益評估傾向樂觀。亦有意見認同值得考慮以公私營合作的融資選項推展項目。

政府表示，目標在今年內就交椅洲人工島及連接人工島的策略性道路，展開環境影響評估程序，並在2024年展開詳細工程設計及土地勘測。

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責任編輯：李梓𨭎

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