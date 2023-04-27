【保護聽力】18歲大學生每晚戴耳機睇片聽歌入睡　聽力受損如60歲老人

▲ 18歲大學生每晚戴耳機睇片聽歌入睡，聽力受損如60歲老人。

不少人有聽音樂入睡的習慣，但小心會對聽力造成不可逆轉的損傷。內地一名18歲女大學生，睡前都會打開手機看數小時影片，再伴隨著影片聲音入睡，結果導致聽力受損如60歲老人。

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綜合内地媒體報道，杭州一名就讀大學一年級的女生，在上學期間沉迷看網上短片，每日至少看4小時以上，直至半夜才肯睡覺。由於她住在宿舍，晚上看影片時不想聲音吵到室友；加上她有入睡前聽音樂的習慣，所以她每晚都是一邊戴著耳機一邊睡覺。久而久之，這個習慣令她的聽力受到不可逆轉的損傷。

耳鳴揭聽力下降如60歲老人

該名女生自某日開始，經常感到耳朵有聲響，在家人建議下求醫。聽力檢查顯示，她的低頻及中頻聽力都正常，但對於4000赫茲以上的高頻聽力卻薄弱，只有30至40DB，聽力下降曲線相當於一個60歲的老年人，是典型的「噪聲性損害」引起。而女生在得知檢查結果後非常詫異，認為自己平常根本沒有接觸到噪音。負責醫生在了解過女生的生活習慣後，給出解釋：

年輕人平時基本接觸不到噪音，但聽力損傷卻越來越常出現在年輕人身上，耳機就是罪魁禍首。

醫生表示，一般情況下，人能感受到的舒適音量不超過40分貝，但環境噪聲通常在70至80分貝左右。人在嘈雜環境中，想聽清楚耳機的內容，音量必須放大超過環境聲音的30分貝以上。因此，背景噪聲越大，耳機的音量就會被調得越大。每日聽耳機超過2小時，就可能損害耳蝸裡稀缺的毛細胞。 這些細胞數量在出生時就已確定，每一次損傷都是不可逆轉的過程，最終造成聽力損害。

醫生又坦言，由於詳細聽力檢查不包含在常規體檢中，因此很多患者是在出現耳痛或耳鳴情況後才做檢查。若直至出現聽力下降才就醫，就已是非常嚴重的情況。

大學生是重災區

内地曾有一項針對3000多名在校大學生的調查指出，學生的耳機使用率近乎100%，其中有30%的人出現聽力受損，反映大學校園是過度使用耳機的重災區。

至於應如何保護聽力，醫生教遵循「60-60-60」原則：

使用耳機時，音量不超過最大音量的60%

連續聽耳機時間不超過60分鐘

身處外界噪音環境最好不超過60分貝

另外，選擇及有限度使用頭戴式耳機，比用入耳式耳機更好，因此款對耳蝸纖毛細胞的刺激較小。

醫生最後警告，睡覺時千萬不要戴耳機。因睡在枕頭上，不僅會把耳機塞得更緊，睡著時耳朵也正處於放鬆休眠狀態，所受損害程度將更明顯。如果出現耳鳴、頭昏等症狀，要及時求醫。

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責任編輯：羅嘉欣