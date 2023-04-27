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戲院日Cinema City獨家播映「雙囍」　$30蚊睇《花田囍事》、《家有囍事》修復加長版

娛樂 14:59 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

4月29日的香港戲院日，當日全港戲院劃一票價$30，並可到全港商業戲院觀賞各類型公開放映的電影，藉此鼓勵更多香港市民購票入場觀賞電影。

Cinema City院線將當天獨家呈獻「雙囍」經典 —《花田囍事》全新4K修復版及《家有囍事》(1992) 修復加長版。

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

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《花田囍事》於1993年賀歲檔公映，集合張國榮、黃百鳴、吳君如、許冠英、許冠傑、毛舜筠等爆笑演出，成當年票房冠軍、收逾3千多萬。

適逢今年為上映30周年，東方影業為電影進行4K修復，並聯同Cinema City定於4月29日戲院日獨家上映。

《花田囍事》於1993年賀歲檔公映，集合了巨星張國榮、關之琳及許冠傑等演出，是當年票房冠軍。

另一套港產賀歲經典《家有囍事》（1992）亦一直是每年香港人必重看的賀歲電影，適逢戲院日的出現，Cinema City決定放映1992年的修復加長版本，讓觀眾於大銀幕重看這特別版本！

《花田囍事》全新4K修復版及《家有囍事1992》修復加長版均只於4月29日戲院日在Cinema City院線獨家獻映，門票於今日起開始預售。

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