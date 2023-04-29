【夢想要大】巴藉女生長年受濕疹煎熬 衝破語言障礙冀學醫拯救同路人

▲ 王榕自小已是一名濕疹患者。

文憑試的中文科寫作考試剛舉行，令我想起有一年文憑試的中文寫作試卷很有趣，考生可自行在以下兩句中任選一句為題，分別是「夢想看似不切實際，其實很有意義」和「夢想看似很有意義，其實不切實際」。如果大家是考生，又會怎樣選呢？

長年承受濕疹煎熬

最近我認識了一位女生，她的夢想很遠大、很有意義，但卻不見得是不切實際，而且更正逐步向實現夢想邁進，她就是仁濟醫院靚次伯紀念中學的中四級非華語學生王榕。

王榕自小已是一名濕疹患者，患處遍佈手腳、背部等，令她的皮膚痕癢難耐，偏偏濕疹並不會完全康復，反覆發病為她帶來壓力及負面情緒，繼而又惡化病情，形成惡性循環。

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受到自身經歷啟發，現在她的夢想就是升讀大學醫護相關的學系，將來從事醫護或醫學科研工作，希望能研發醫治濕疹的藥物或其他仍未研發到的新藥物；如能成為前線的醫生，則希望能在醫治病人的同時，以「同路人」的身分給予病人鼓勵和支持，幫助病人面對心靈上的困境。

「名師高徒」導師計劃

為了達成夢想，她沒有讓家庭背景、國籍和語言等等限制自己，雖然父母是多年前從巴基斯坦移民來港，但在她努力學習之下，現時已精通兩文三語。今年她更獲選參加由香港科學院、香港工程科學院、香港科學會主辦的「名師高徒」導師計劃，有幸獲配對港大微生物學系講座教授袁國勇擔任導師。

她興奮地說，袁教授在她心目中是一位非常值得欣賞、甚至是崇拜和學習的對象，尤其是疫情過後，她更期望向袁教授好好學習，成為一位能帶給別人希望的醫護人員，為本港醫療盡一分力。

若單單這樣聽起來：「一名母語並非中或英語、家境普通的小妮子，說夢想在香港成為醫生或科研人員」，似乎有點遙不可及，但王榕卻以行動逐步證明，夢想要大，不大的就不叫「夢想」，宏大的夢想更可以是成功的推動力。還有誰敢說遠大的夢想一定是不切實際的呢？

獲香港電台第一台《我們不是怪獸》「梁永樂-怪獸爸爸andfriends」授權轉載

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