皮膚乾敏與益生菌有關？即看3大專家拆解益生菌如何對抗乾敏

每逢轉季很容易出現乾敏症狀，每當皮膚又紅又乾又痕，大家都會塗抹保濕產品紓緩情況，但除了保濕外，原來更要補充益生菌！提到益生菌，大家總會聯想到腸道保健，但其實益生菌還可以「搽入臉」幫助維持皮膚健康，改善乾敏肌。這次請來3位專業人士，包括皮膚科醫生黃幼鳴醫生、註冊藥劑師劉莉薈和註冊營養師潘卓琳為大家拆解益生菌護膚之謎。

▲ 皮膚科醫生黃幼鳴醫生。

皮膚也需要益生菌？



皮膚科醫生黃幼鳴醫生指出，「乾敏肌」實際上是敏感性肌膚加上皮膚乾燥，導致皮膚出現痕癢、乾燥、泛紅、過敏的情況。原因主要是外在和內在各種不良因素使皮膚屏障功能受損，皮膚角質層無法鎖水和隔絕外界的刺激，造成皮膚的發炎反應、pH值及肌膚微生態失衡，引致各種皮膚問題。黃幼鳴醫生表示︰「腸道內有很多微生物與我們共生，同樣地，皮膚上也是充滿了各式各樣的微生物，像是細菌、真菌，就好像在雨林中有各種生物一樣，彼此競爭或依存，自成一個生態系。」目前有愈來愈多的研究顯示，皮膚上微生物的數量與種類和皮膚的健康息息相關。因此，維繫皮膚微生態的多樣性與平衡，便可拯救乾敏肌，維持皮膚健康。

黃幼鳴醫生續指，護膚品透過添加益生菌及益生元，使皮膚上的好菌增加，進而抑制壞菌，建立一個健康的皮膚微生態，從而幫助皮膚回到健康平衡的狀態。而添加了維他命B3、維他命B5更有效幫助鎮靜修護、抗發炎等等。

▲ 註冊藥劑師劉莉薈。

增強肌膚天然抗體



註冊藥劑師劉莉薈補充，肌膚微生態是抵禦有害細菌和感染的第一道防綫，同時也是組成肌膚屏障的最重要部分之一。一旦這個微生態的平衡受到破壞，就會導致不同類型的皮膚問題，如過敏、發炎、暗瘡等等。因此，要平衡肌膚微生態，劉莉薈表示可為肌膚增加益生菌和益生元，它們是肌膚的天然抗體，有助平衡肌膚微生態及黃金pH值，為皮膚築起一道保護屏障，抵禦外在刺激物的侵害。當為肌膚補充益生菌，原本失衡的肌膚微生態就會被改變，從失衡恢復到平衡水平；而益生元作為益生菌的食物，也能夠很好地提供益生菌養分，讓益生菌可以迅速且大量地繁殖生長，造就了良好的循環。

▲ 註冊營養師潘卓琳。

對抗乾敏 就要補菌



那麼我們可以如何為肌膚補充益生菌？註冊營養師潘卓琳解釋，每個人都有獨一無二的肌膚微生態，每平方厘米皮膚就有一百萬細菌，而肌膚健康亦與腸道微生態息息相關。平日可以多吃含豐富益生元的食物，如全穀物、蔬菜及水果，當中含豐富膳食纖維，是能促進益生菌成長的益生元。益生菌不單可以吃進肚裡，還可以「搽入臉」，而且毋須通過腸胃，直接被皮膚吸收，更有效令肌膚微生態及pH值回復平衡，強化肌膚抗敏力。

▲ pHisoderm皇牌益生菌舒敏滋潤精華，24小時強化肌膚抗敏力^，紓緩乾敏、泛紅不適。

「搽入臉」的益生菌護膚術



要選口碑良好的益生菌護膚產品，曼秀雷敦旗下品牌pHisoderm的益生菌舒敏護膚系列絕對是不二之選。系列專為亞洲敏感肌而設，主要成分有專利益生菌及人蔘益生元，能平衡肌膚微生態，增加皮膚上的益菌數量。從根源修復肌膚屏障，24小時強化肌膚抗敏力^，有效抵禦外在刺激物引起的細菌侵害，抑制壞菌增生，達致強化肌膚免疫力及抗敏力。

另添加積雪草，可修復及紓緩肌膚，以及維他命B3及B5 ，加強保濕及提亮膚色。而且無添加6大致敏成分#，配方經皮膚科醫生認可，臨床實證高達95%真實用家^親證能紓緩泛紅、痕癢及刺痛感，安全可靠。

▲ 全系列共4款產品，包括洗面、精華、保濕乳液和面霜。

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^根據pHisoderm內部測試結果

#不含人造香料、人造色素、Parabens防腐劑、礦物油、硫酸鹽及基因改造成分（GMO）

（特約）