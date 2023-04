【超級學霸】16歲尖子獲170間大學取錄　獎學金累計逾$7000萬破世界紀錄

▲ 美國16歲尖子獲170間大學取錄,獎學金累計逾$7000萬破世界紀錄。

尖子當然多學校爭,美國就有一名男高中生獲170間大學取錄,獎學金累計逾900萬美元(約7000萬港元),更打破世界紀錄。這位尖子好有大志,目​標是獎學金可達1000萬美元(約7800萬港元),距離目標相距不遠。

綜合外媒報道,美國新奧爾良的16歲高中學生Dennis Barnes自去年8月起,向全國200間大學及大專院校提出申請,截至目前已收到170間學校的取錄通知書。他直指「取錄通知書塞爆我的郵箱,還有數百份獎學金」,各校共提供超過900萬美元(約7000萬港元)的獎學金給他,他計劃於5月2日宣布決定入讀哪一間大學。

最新影片︰

目標獲千萬美元獎學金

年僅16歲的Dennis獲得之獎學金金額已打破健力士世界紀錄,該紀錄原先由一位拉斐特高中的畢業生保持,他在2019年獲得870萬美元(約6800萬港元)獎學金。Dennis表明︰

我的目​​標是在這個月底前獲1000萬美元(約7800萬港元)獎學金!

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Dennis過去兩年既在高中讀書,也在新奧爾良南方大學(Southern University of New Orleans)修讀課程取學分。他就讀的新奧爾良國際高中(International High School of New Orleans)表示,Dennis仍不斷收到學校的取錄消息,校長Adierah Berger讚揚他是一位勤奮的學生,樂意在學業上幫助同學。

擬大學讀雙學位

Dennis的GPA平均達4.0,畢業時將獲得最高榮譽。他精通西班牙語,並代表西班牙教育、文化和體育部獲得了塞萬提斯學院(Institute Cervantes)頒發的官方資格證書。他計劃在5月24日畢業後,升上大學攻讀電腦科學和刑事司法雙學位。他分享︰

通往成功未來的道路,就是提前計劃,與大學合作夥伴建立關係。如果你能看見將來的願景,那一定就能實現目標。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023,豐富獎品等緊你!︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳