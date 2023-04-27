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【超級學霸】16歲尖子獲170間大學取錄　獎學金累計逾$7000萬破世界紀錄

尖子教室 18:37 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

美國16歲尖子獲170間大學取錄，獎學金累計逾$7000萬破世界紀錄。

尖子當然多學校爭，美國就有一名男高中生獲170間大學取錄，獎學金累計逾900萬美元（約7000萬港元），更打破世界紀錄。這位尖子好有大志，目​標是獎學金可達1000萬美元（約7800萬港元），距離目標相距不遠。

綜合外媒報道，美國新奧爾良的16歲高中學生Dennis Barnes自去年8月起，向全國200間大學及大專院校提出申請，截至目前已收到170間學校的取錄通知書。他直指「取錄通知書塞爆我的郵箱，還有數百份獎學金」，各校共提供超過900萬美元（約7000萬港元）的獎學金給他，他計劃於5月2日宣布決定入讀哪一間大學。

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童學園
【童學園】女生被家暴打斷手啓發堅持家訪　村校版「野人老師」做學生「Keyman」

目標獲千萬美元獎學金

年僅16歲的Dennis獲得之獎學金金額已打破健力士世界紀錄，該紀錄原先由一位拉斐特高中的畢業生保持，他在2019年獲得870萬美元（約6800萬港元）獎學金。Dennis表明︰

我的目​​標是在這個月底前獲1000萬美元（約7800萬港元）獎學金！

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Dennis過去兩年既在高中讀書，也在新奧爾良南方大學（Southern University of New Orleans）修讀課程取學分。他就讀的新奧爾良國際高中（International High School of New Orleans）表示，Dennis仍不斷收到學校的取錄消息，校長Adierah Berger讚揚他是一位勤奮的學生，樂意在學業上幫助同學。

擬大學讀雙學位

Dennis的GPA平均達4.0，畢業時將獲得最高榮譽。他精通西班牙語，並代表西班牙教育、文化和體育部獲得了塞萬提斯學院（Institute Cervantes）頒發的官方資格證書。他計劃在5月24日畢業後，升上大學攻讀電腦科學和刑事司法雙學位。他分享︰

通往成功未來的道路，就是提前計劃，與大學合作夥伴建立關係。如果你能看見將來的願景，那一定就能實現目標。

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責任編輯︰王明芳

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