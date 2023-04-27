【肥媽李鼎】A0女神慳家不拍拖儲「姑婆本」　游嘉欣劇接劇成TVB上位小花【多圖】

▲ A0女神游嘉欣最新剪了一頭短髮。

近年備受TVB力捧的A0女神游嘉欣她除了劇接劇外，亦參與多個綜藝節目，包括與肥媽和李家鼎一起擔任主持的《肥媽李鼎》，成為新一代的上位小花。

游嘉欣最近剪了一頭短髮，給大家不少新鮮感，獲網民大讚她樣子甜美可愛。

【法言人】A0游嘉欣為孔德賢留下「愛的疤痕」 清純樣被看好做「鍾嘉欣2.0」【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

分享短髮造型

游游於IG分享短髮近照，並寫道：

最近係食salad 嘅mood🥗

清清爽爽，平平淡淡

唔洗咁複雜🤪

【上位小花】盤點TVB五大96後受力捧小花 劉穎鏇+郭柏妍+羅毓儀+游嘉欣+陳嘉慧爭上位【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

慳家儲「姑婆本」

A0女神游游向來都非常慳家，她曾表示很早已開始儲「姑婆本」，且有多個慳家大法。

游游除了工作以外會完全拒絕社交，留在家中以減低消費。為了減少支出，游游參與拍攝工作時會自備自家飯盒以減少叫外賣的支出。游游不會考慮搭的士，只會乘搭公共交通工具以節省交通費。

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

原來一直以來A0的游游不拍拖是為了慳錢，她認為拍拖要送禮物便要花錢。游游每天只帶100元外出，以便控制每天的使費。居住在公屋的游游家中沒有冷氣及Wi-Fi，節省了不少。零購物慾的游游從未買過名牌手袋，她寧願用紙袋作為代替。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R