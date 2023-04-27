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【TO ZERO】MIRROR人氣王推出自家服裝品牌　姜濤盼開餐廳給廚師爸爸主理

娛樂 16:04 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

MIRROR人氣成員姜濤今日（27日）於銅鑼灣時代廣場舉辦自家服裝品牌《TO ZERO》活動，吸引逾千「姜糖」到場撐爆。

榮升老闆的姜濤獲全場姜糖唱生日歌預祝，氹得姜老闆露出甜笑好開心！

【MIRROR成員】JER+教主+姜濤+Edan輪流開騷？　MIRROR演唱會盛傳今年「重啟」

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姜濤推自家服裝品牌

MIRROR成員相繼推出自家服裝品牌，繼隊友盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）之後，終於輪到人氣王姜濤推出品牌《TO ZERO》。姜濤表示有向Anson Lo和Edan等人問意見，「MIRROR所有成員我都有問，佢哋都有自己品牌同做生意嘅經驗，問得嘅我都有問。」

不過，姜濤自嘲是不盡責的老闆，連投資了幾多位數都不太清楚，「對於錢我一向都唔係好識，唔係畀公司就係畀屋企人睇盤數，媽咪都唔係好識，但會盡自己能力去幫我。」

姜濤慣常用作品說話，如今可以再用「衣服說話」，他形容今次出品牌是人生大事，除了音樂之外，有另一途徑可以表達自己的訊息。

【明星創業】姜濤推個人服裝品牌TO ZERO　生日前設限時Pop-Up shop【內附地點】

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反璞歸零

他解釋品牌名TO是自己的名字，ZERO則有反璞歸零的意思。而首個系列編號由「#99」開始，會逐步遞減至「#00」，意指是人生99件必須成就的事，而99對自己都好有意思，因自己在《造星》的編號是99，出生年份又是99年。他笑言出到零就會完，他計過一年出3個系列，都起碼有20年出，「我好似陪大家行緊人生咁。」

LOGO以紅色心心緊貼圓圈做設計，姜濤解釋心心可以當作T字，圈就是O，就是我的名字，至於內裏的哈哈笑，「希望大家著嘅時候都會開心。」

品牌又會加推童裝單品，一班姜糖媽媽大出血了。而一向善心爆棚的姜濤，每個系列都會推出特別設計的慈善義賣單品，扣除成本後所得收益會撥捐不同慈善機構，首兩家受惠機構是「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」和「兒
童癌病基金」。

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開餐廳給爸爸

他透露未來一定會出關於籃球和食的系列，他也想開餐廳給爸爸主理，因為爸爸是廚師。雖然爸爸已是退休狀態，但希望做到一件事讓他開心，認真孝順。

但姜濤笑言爸爸在家好少煮飯，因為姜媽不喜歡，「我爸爸好慘，因為媽媽有潔癖，其實爸爸煮家常便飯好好食。」

至於暑假期間將會開個人演唱會，姜濤直言想請不同人士做嘉賓，如果可以請MIRROR隊友都想一齊在舞台合作。被問到會否下月到大馬親自邀請偶像羅志祥（小豬）做嘉賓，姜即笑說：「係喎，可能會見到佢，希望見到佢啦！」

他澄清去年MIRROR演唱會被腰斬的門票不能在個人演唱會中換飛，但詳情有待公司公布。

記者：林綺玲

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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