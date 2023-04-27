【睇完戲再聽歌】《全個世界都有電話》試映場+音樂會　周國賢周漢寧又演又唱

▲ 《全個世界都有電話》

《緣路山旮旯》導演黃浩然全新電影作品《全個世界都有電話》入圍第25屆烏甸尼遠東電影節，並於4月29日在電影節進行全球首映。

黃導演現已抵達意大利烏甸尼，宣佈將於本年6月22日（端午節假期），以全港首創的形式，舉行「香港人壽一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」，讓觀眾在同一天率先觀賞電影隨即參加演唱會，一氣呵成盡享視聽之娛。

港台創作音樂人雲集

今次「電影試映＋音樂會」是跨界別形式發佈電影的先河，邀請全港支持本土原創電影及原創音樂的觀眾及歌迷。

首先，於黃昏時份先於戲院觀賞電影，晚上再到九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星欣賞音樂會，由電影配樂歌曲原唱者，包括周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英、顏培珊、KINKI盧芷韻及樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，現場演繹多首於電影中出現的歌曲。

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

觀眾一票在手，即可參與香港娛樂界的創舉，享受前所未有的視聽娛樂盛宴。

此外，購買690元門票套裝的觀眾更可獲贈《全個世界都有電話》原聲大碟，本土獨立電影及音樂愛好者不容錯過。活動套票於4月28日上午10時起至5月6日於KKday獨家優先訂購，並於5月12日上午10時起於快達票售票網正式公開發售。\

▲ 周漢寧與曾芷瑩在電影中有不少對手戲。

智能手機故事的啟發

電影《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎、陳湛文、蔡思韵、周漢寧及鄧麗英主演，故事講述3位中學好友相約在25年後聚首，因智能手機而各自經歷了不平凡的一天，更為自己的人生找到了新意義。

此片，希望引領觀眾從現實與虛擬世界的反差、昔日與現在之間的變化得到啟發，同時反思：當手機、網路及社群軟體變成不可或缺，當現實生活與虛擬世界出現反差，當青年時期單純浪漫，我們當年的情懷與信念還在嗎？

▲ 電影希望引領觀眾從現實與虛擬世界的反差、昔日與現在之間的變化得到啟發。

以拍攝充滿本地情懷清新小品著稱的導演黃浩然，愛用本地創作的獨立音樂作為電影配樂，去年上映的《緣路山旮旯》選用了16首本地Indie音樂及歌曲，獲媒體形容為「配合劇情的獨立音樂盛宴」。

他表示：「電影本來就是通過影像與聲音的結合，從而締造出氣氛與感情。我拍香港獨立電影，採用香港獨立音樂，件事好正！我一直有留意香港本土獨立音樂發展，眼見近年百花齊放，於是決心透過電影進一步推廣本地獨立音樂。」

▲ 周國賢及蔡思蔡思韵在電影中有感情戲。

音樂電影相輔相成

至於與台灣創作人的合作，他說是緣份︰「因為電影的部分後期工作在台灣進行，當中得到不少台灣創作人的協助，通過他們的作品，為電影錦上添花。音樂與電影本來就是相輔相成、這次將兩者二合為一，希望為觀眾呈獻一次前所未有的視聽娛樂盛宴。」

電影試映場的放映地點為九龍灣嘉禾MegaBox及星影匯Metroplex戲院，場次分下午4:00／4:10／4:20／5:55／6:05／6:15

，電影片長約90分鐘。

而音樂會則在九龍灣國際展貿中心3樓的Star Hall匯星舉行，晚上8時半開始，音樂會約120分鐘（不設中場休息）。

票價分690元（A區電影門票乙張＋A區音樂會門票乙張＋《全個世界都有電話》電影原聲大碟乙隻）、590元（B區電影門票乙張＋B區音樂會門票乙張）及390元（C區電影門票乙張＋C區音樂會門票乙張），所有戲院、場次及座位將由大會分配，不作個別選擇。

▲ 今次試映場加音樂會，是全港首創，讓觀眾極盡視聽享受。

票務詳情

優先訂票：4月28日上午10時起至5月6日於KKday獨家優先訂購

公開發售：5月12日上午10時起於快達票售票網 www.hkticketing.com 正式公開發售

*KKday及快達票將向每張門票額外收取行政費用。

NFT門票發售詳情

5月8日晚上10:00起於 www.whyhk.io/nft/ 公開發售

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu