【校園暴力】同輩欺凌小四恰到中四無人理　16歲仔墮樓亡學校名曝光

▲ 男童2月於寓所墮樓身亡。（資料圖片）

今年2月一名16歲中四男童於寓所墮樓身亡，事隔兩個多月，家人認為男童死因跟校園欺凌有關，斥校方推卸責任，已報警跟進調查。家屬表示，涉事學校是馬鞍山的香港中國婦女會馮堯敬紀念中學。

死者堂哥施先生表示，男童是家中獨生子，生前開朗活潑又單純，成績中上，願意幫助他人。不過男童生前正接受言語治療，相信或是堂弟被人欺凌的原因之一。

早於死者10歲、即就讀小四時，就遭同班同學開始欺凌，因為借閱一本漫畫書起爭執，欺凌者向事主勒索金錢、剪爛事主校服。事發後，欺凌者曾向事主道歉，事主家人決定不報警追究，但對事主心理造成嚴重創傷。

之後他們一起升中，獲派同一學校。雖然初中疫情期間很少見面，以網課為主；直至中四恢復實體課堂後，卻繼續發生欺凌行為，同班同學質疑堂弟有自閉症。在母親追問下，事主才透露被同學欺負，施太亦曾經向校方老師查問。

施先生質疑，學校忽視及欺凌事件，強調校方推卸責任，對欺凌事件置之不理，學校亦無將男童自殺事件呈報教育局。家人已經報警，獲警方跟進當中。

事發於今年2月14日，一名16歲男童倒臥於沙田乙明邨明耀樓地面，當場死亡，經初步調查疑事主由高處走廊躍下。

TOPick正向教育局了解事件，正待回覆。

香港中國婦女會馮堯敬紀念中學發言人表示，稍後會發出聲明回應事件。

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記者：吳卓峰、吳穎嵛