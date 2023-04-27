【校園暴力】16歲男生輕生疑遭欺凌小四恰到中四　校方：事前不知情現正配合警方調查

▲ 事主父母開記者會交代事件。（梁偉榮攝）

今年2月一名16歲中四男童於寓所墮樓身亡，事隔兩個多月，家人認為男童死因跟校園欺凌有關，斥校方推卸責任，已報警跟進調查。家屬表示，涉事學校是馬鞍山的香港中國婦女會馮堯敬紀念中學。學校傍晚聲明指，在事件發生前，涉事學生從未向學校投訴在校內受到欺凌，現正配合警方調查。

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死者堂哥施先生表示，男童是家中獨生子，生前開朗活潑又單純，成績中上，願意幫助他人。不過男童生前正接受言語治療，相信或是堂弟被人欺凌的原因之一。

早於死者10歲、即就讀小四時，就遭同班同學開始欺凌，因為借閱一本漫畫書起爭執，欺凌者向事主勒索金錢、剪爛事主校服。事發後，欺凌者曾向事主道歉，事主家人決定不報警追究，但對事主心理造成嚴重創傷。

之後他們一起升中，獲派同一學校。雖然初中疫情期間很少見面，以網課為主；直至中四恢復實體課堂後，卻繼續發生欺凌行為，同班同學質疑堂弟有自閉症。在母親追問下，事主才透露被同學欺負，施太亦曾經向校方老師查問。

事主自殺當晚約數小時前，下午曾跟媽媽傾計。施太憶述當日兒子被罰留堂，回家後事主向她吞吐稱，聽到同學跟老師討論，將舉行一場「價值觀教育課」，關於有同學投訴事主曾於小學欺負他人；老師又指事主有自閉症，欺凌者又揚言校方要將事主開除學籍。

施太聽畢後，先安撫兒子情緒叫他不要害怕，並即時微信聯絡校方，惜未能阻止不幸事件發生。

即睇施太跟中學老師微信對話：

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校方欠跟進、港府不知情？

施先生質疑，學校忽視及欺凌事件，強調校方推卸責任，對欺凌事件置之不理，學校亦無將男童自殺事件呈報教育局。家人已經報警，獲警方跟進當中。

堂哥施先生表示，曾向教育局沙田區發展教育主任查詢，惟局方表示不知情。事主報警求助後，警方表示需要6個月時間調查，已交由死因庭跟進。施太亦表示，學校有請駐校明愛社工跟進，該社工一再推卸責任後，才告訴施太需繳交入息、身份等證明文件才可處理，或需時數月。施太認為，兒子已去世，急需要校方幫助，但明愛社工仍多番推搪，遂放棄向他們求助。

學校聲明：涉事學生從未向學校投訴在校內受到欺凌

香港中國婦女會馮堯敬紀念中學傍晚發聲明指，在事件發生前，涉事學生從未向學校投訴在校內受到欺凌。直至事件發生當晚，該家長才首次透過通訊軟件向本校老師表示涉事學生最近有心事及提起其在小學時曾被小學同學欺凌等往事，該老師即時承諾翌日會向涉事學生了解及提供輔導。校方又指，自2月14日晚上所發生的事件後，學校師生至今仍感傷心難過， 明白父母之痛更是不能言語。學校一直與家屬保持溝通，並且繼續為家長提供合適的支援及協助，同時亦積極與教育局、警方、社工、教育心理學家、社福機構等多方合作，保持聯繫，盼能讓各方走出傷痛，重新振作。【即睇學校回應】

被問到局方有否收過涉事中學通報欺凌事件，以至家長曾否向教育局投訴過，教育局發言人沒正面回應，僅稱由於警方已展開調查，教育局不宜評論個案。發言人續稱，對事件表示難過，並一直因應事件與學校保持聯繫，提供適切的意見及協助。事件發生後，學校已即時啟動危機處理小組作出跟進，包括安排教育心理學家及多位社工為有需要的學生提供輔導及支援，以及與相關家長保持聯絡。

事發於今年2月14日，一名16歲男童倒臥於沙田乙明邨明耀樓地面，當場死亡，經初步調查疑事主由高處走廊躍下。

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記者：吳卓峰、吳穎嵛