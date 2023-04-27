【上訴候判】曹貴子及兩前高層涉串謀詐騙脫罪　律政司指法官犯錯申發還重新裁決

▲ 康宏環球（1019）前執行董事曹貴子。（資料圖片）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子與兩名前董事，早前被控串謀對康宏董事局隱瞞收購信盈國際屬關聯交易，3人經審訊後，被裁定串謀詐騙等罪不成立。律政司今（27日）以案件呈述形式，就串謀詐騙罪向上訴庭提出上訴。律政司指原審法官就事實裁決時於邏輯上犯錯，要求發還由原審法官重新裁決。上訴庭聽取陳詞後，押後於6個月內頒下書面判決。

申請人律政司司長；3名答辯人為曹貴子（59歲）、陳麗兒（50歲）及陳毅凱（54歲）。早前於區域法院經審訊後，被裁定串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述罪不成立。

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串謀詐騙罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球董事局、股東及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易。

律政司一方指，答辯人曹貴子是公司的實質董事，亦是被收購的信盈國際之大股東，本案關鍵是否正如法官裁決時所指以上事實人盡皆知，以及有否協議隱瞞。

律政司一方指出，原審法官就「人盡皆知」作事實裁決時，認為既然人人皆知，何來隱瞞。律政司認為原審法官邏輯上有問題，因案中兩名證人為獨立非執董，兩人均不知情，而兩人均具監察上巿公司運作職責。涉案交易為關聯交易，屬私相授受，明顯有利益衝突，即使董事局主席及副主席知道，惟兩名具特別職責的非執董卻被蒙在鼓裏。

至於另外兩名答辯人則為曹之「心腹」，故動機是有必要協助主子，亦由始至終亦沒有披露有關交易。律政司一方指，為了不令他人知悉，3名答辯人隱瞞聯交所、小股東及潛在投資者。

律政司指原審法官作事實裁斷時明顯出錯，不能達致最後裁決，亦沒有證據指人盡皆知，基於事實裁斷出錯，有違常理，等同法律上有問題，要求將案發還予原審法官重新裁決。

答辯一方則指出，律政司提出之理據只屬事實裁斷，並不涉法律上出錯。據控方案情指上巿公司沒有公布交易屬關聯交易，因董事局不知情，答辯方認為首先須裁定董事局是否知情。

答辯方續指，據法官裁定上巿公司內的人士均知道由曹控制公司，亦知道曹是被收購公司之大股東，董事局既已知悉交易屬關聯交易，又何須披露，沒有提出又是否代表隱瞞，這是法官裁決之邏輯。

答辯一方知，3名答辯人無權作公告，控方卻將責任加諸3人身上，指他們有責任逐一通知董事局成員。答辯方則指責任應在董事局，主席及副主席均知情，是否有責任通知其他成員，若董事局當時公布有關交易，便不會出現現時的指控。答辯方指董事局內兩個重要人士已知情的話，3名答辯人何以涉及隱瞞。

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記者：林育慧